Entrega do Premio de Poesía de Carral a Blanca Trigo

Blanca Trigo Cabaleiro recibiu onte o galardón como gañadora do 28 Premio de Poesía Concello de Carral co seu poemario Especies invasoras. O xurado elixiu a súa obra por unanimidade. No acto tamén se presentou A pel do exilio, obra coa que Silvia Penas venceu na edición de 2024. O alcalde e outros membros do goberno, xunto con parte do xurado, estivo no acto que conduciu o técnico de Cultura. O rexedor felicitou ás dúas poetas. Ao final houbo unha actuación, de Constance Hurlé.