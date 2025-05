O PSOE denuncia a «ilegalidade» da expulsión do edil Jesús Fernández

O concelleiro do grupo municipal socialista de Oleiros, Jesús Fernández, denuncia a «ilegalidade» da súa expulsión do pleno do pasado xoves 29 de maio por parte do alcalde, despois de criticar a xestión do equipo de goberno por «múltiples irregularidades na convocatoria e desenvolvemento da sesión». Fernández denunciou a tardanza da convocatoria do pleno, que o Concello imputou a un fallo informático, e o feito de non ter tempo para consultar a documentación.

O concelleiro afirmou que o pleno foi convocado de forma «irregular, non respetando os plazos e dificultando o acceso a documentación esencial».

Fernández manifestou ademáis que foi el quen marchou voluntariamente do pleno «para non comprometer á Policía Local». Sinalou que o alcalde expulsouno «sen que mediase alteración da orde» e sen aviso previo, aínda que o rexedor pronunciou tres chamadas á orde previas.