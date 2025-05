Una sociedad tramita una nave de gas comprimido en Cambre

Una empresa con sede en Vizcaya, Tres Sesenta Gases, tramita su instalación en una parcela del polígono de Espíritu Santo, en Cambre, para dedicarse al envasado de gas comprimido. Se situará en un terreno de 6.576 metros cuadrados, donde prevé levantar una nave de 1.885 metros cuadrados para desarrollar una actividad de envasado, almacenaje y distribución de gases industriales embotellados y comprimidos, en fase gaseosa o líquida. Se trata de oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono, y también argón y mezclas de gases.

La sociedad destaca que no es una actividad molesta ni peligrosa, y explicó al Concello de Cambre que su trabajo será no tanto fabricar gases como transformarlos desde su forma líquida a gaseosa para que puedan ser utilizados por consumidores en industrias. Entre otros envasará gases medicinales que son «inodoros y no irritantes». Es decir, en las instalaciones no se producirán gases sino que se importan ya producidos, sobre todo líquidos, y en Cambre los transformarán en gas y los envasarán. Además de gas medicinal se dedicarán a almacenar hidrógeno para su distribución y también acetileno, para distribuir a industrias cercanas que lo consumen en sus procesos de soldadura.

La entidad señala que el tratamiento, manipulación y distribución de los gases se realizará en «atmósferas estancas» por lo que no se prevé «ningún efecto medioambiental adverso».

El envasado de botellas a alta presión se llevará a cabo en almacenamientos criogénicos. En la futura nave se almacenarán para su distribución estos gases comprimidos en depósitos. Las instalaciones incluyen para estas tareas grupos de bombeo y gasificación, un tanque de argón, un evaporador ambiental, etc. Habrá dos zonas de almacenamiento y las botellas se guardarán en jaulas metálicas para catorce botellas cada una.

La empresa prevé entre 30.000 y 50.000 litros de capacidad de los depósitos y contar con un parque de unas 14.000 botellas de distintos tamaños. Habrá un máximo de ocho trabajadores de planta y catorce en oficinas.