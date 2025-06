Exposición de traballos de fotografía dixital

O Centro Cultural A Fábrica de Perillo acollerá a partir do 4 de xuño a exposición fotográfica colectiva dos participantes no Obradoiro de Fotografía Dixital que dirixiu este curso David Balado, dentro do programa de actividades municipais Ocioleiros. A inauguración será o mércores 4 de xuño ás 20.00 horas. Poderá visitarse ata o 18 de xuño en horario de luns a venres de 09.00 a 15.00 e de 17.00 a 21.30 horas. Os sábados o horario é de 10.00 a 13.30 horas.