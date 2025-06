O BNG esixe solucións polo «dano» producido nas praias de Arteixo

O BNG acaba de rexistrar unha iniciativa para que o Goberno español actúe ante as «alteracións nas correntes mariñas e na dinámica sedimentaria que están a afectar gravemente ás praias do entorno do porto exterior en Arteixo». O deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, demanda á Autoridade Portuaria actuacións nas praias de Arteixo a medio e longo prazo para reverter as alteracións nas correntes.

O nacionalista advirte de que «as modificacións introducidas no litoral pola infraestrutura portuaria están a ter un impacto ambiental evidente en múltiples areais da zona», facendo referencia directa ás praias de Barrañán, Repibelo, A Hucha, O Reiro e Sabón.

Tamén sinala que «a acumulación de area en Sabón frente á perda progresiva nos outros areais evidencia un desequilibrio no transporte de sedimentos provocado pola barreira física do dique do Porto Exterior». A este respecto, o deputado nacionalista denuncia que «a resposta das administracións non pode limitarse a operacións puntuais de recheo para a temporada estival», como a anunciada recentemente para a praia de Barrañán, cun orzamento de 148.000 euros. Rego demanda coñecer as medidas a medio e longo prazo que se contemplan para corrixir a alteración do transporte de sedimentos, «especialmente se se confirma que a area se despraza cara a Sabón».