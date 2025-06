Obradoiro de poesía e natureza en Lóngora

O Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (Ceida) organiza un Obradoiro de Poesía e Natureza denominado Árbores en pé: o poema que se alza, que impartirá a poeta Dores Tembrás do 6 ao 7 de xuño. A inscrición é gratuita. Esta segunda edición terá lugar na biblioteca do pazo de Lóngora en horario de 17.30 a 20.30 horas o venres e de 11.00 a 14.00 o sábado. As prazas son limitadas. Dores Tembrás ademais fundou en 2014 con Antía Otero o proxecto cultural Apiario, de formación e edición literaria.