«Si esta situación me lleva por delante, lo asumo porque cumplí con mi deber»

¿Qué tal su primer mes como alcaldesa?

Bueno, es un mes intenso y muy tenso.

¿Por qué tenso?

Por la situación que tenemos, las empresas arrastran deudas, lo están pasando muy mal, digamos que estamos en ese colapso. Estamos buscando soluciones, a través de revisiones de oficio.

¿Están impulsando más?

Sí. Según las previsiones que tenemos, empezarían a cobrar en septiembre. Después estamos tratando de priorizar los pliegos, los contratos en una situación límite o extrema. Y priorizando y optimizando el trabajo del poco personal que tenemos. Estamos dando prioridad a esos empresarios que tienen una capacidad menor para resistir.

¿La situación es como creía?

No, es peor, es muchísimo peor.

¿Y cree que podrán remontar?

Sí, porque la entrega es total, el trabajo no nos da miedo y es una responsabilidad que asumimos como políticos y aquí lo que importa es Cambre. No nos da miedo, al contrario. Y confiamos plenamente en los funcionarios y creo que desde el diálogo y el entendimiento sí se pueden conseguir cosas.

¿Qué tal con los demás grupos?

Por mi parte siempre hubo disposición, mantuve mi palabra en esas conversaciones y me puse a su disposición. Evidentemente en estos momentos lo que necesito es colaboración, ayuda, implicación por parte de todos, porque no están apoyando al PP, están apoyando a Cambre en una situación crítica, caótica, todas las ayudas son pocas. Es un momento de transición donde las siglas hay que dejarlas a un lado y hay que remar todos juntos. Luego en 2027, en las elecciones, los vecinos que decidan con su voto. Decidieron no formar parte de la Junta de Gobierno ni participar de forma directa, tienen sus razones, yo lo respeto, y estos dos años tendrán la puerta abierta siempre.

¿Qué le pareció que finalmente no entre ni PSOE ni BNG?

Sentí una cierta decepción porque creo que los intereses de los vecinos es lo que debe primar, no los intereses partidistas o diferencias ideológicas. Yo ofrecí toda mi voluntad, mi buena disposición. Creo que son momentos de colaboración directa, pero respeto la decisión de cada partido y su criterio.

¿Qué tal se entiende con las habilitadas nacionales?

Bueno, no es que me entienda ni me deje de entender. Son dos mujeres que desempeñan sus funciones, cumplen con su deber, su trabajo es velar por el cumplimiento de la ley y cuidar del dinero de los vecinos. Y la postura del PP desde el principio fue la defensa de la ley y el cuidado del dinero de los vecinos.

¿Habrá Rock in Cambre 2025?

Sí, lo estamos estudiando y estoy muy metida en ello. Mi intención es poder realizarlo y que vuelva a los orígenes, estaba vinculado a la fiesta de Cambre y era el día 14, pero la comisión de fiestas ya tiene apalabrado ese día. Estoy barajando otra fecha y tratando de encajar y no agobiar al funcionario. Yo no tengo personal. Un día un técnico me dijo: «Mira, Diana, tú decides: si me meto con la Galaicoi dejamos el Mañanceiro y lo perdemos». No le daba tiempo. No hay nada que hablar. El Mañanceiro, por supuesto.Y el dinero va a las ANPA.

UxC dijo que celebrar la Galaicoi no impedía el pago a las ANPA.

No era fácil pagar a las ANPA de forma rápida. Y las ANPA están en una situación crítica. Esto es como una economía familiar a nivel estratosférico: si tu sueldo, en vez de pagar la hipoteca, las facturas y el supermercado, te lo gastas en el bingo, pues tenemos un problema.

¿Teme que cerca de 2027 cueste sacar cosas adelante en pleno?

Bueno, yo estoy preparada para todo. Y entiendo que los grupos son partidos políticos que tienen que defender sus siglas, su programa. Entiendo que a lo mejor sean más reacios o lo pongan más difícil. Pero también digo que todo lo que lleve a pleno va a ser conforme a ley y a las necesidades de los vecinos. Entonces ellos valorarán.

¿Asumir la Alcaldía en circunstancias tan difíciles y con solo cuatro concejales puede acabar perjudicando al PP?

No, al contrario, porque ven responsabilidad, compromiso, trabajo, esfuerzo, implicación total y absoluta y yo creo que en estos momentos los vecinos es lo que necesitan. Si se toman decisiones correctas y acertadas, no tiene por qué pasar factura.

Cuando empezó a ver la situación, ¿creía que podía terminar el mandato como alcaldesa?

Jamás, jamás en la vida, no, no, no. Es más, el día del pleno yo traje tres intervenciones, porque yo creía que al final iban a llegar a acuerdo.

¿Y qué dijo la dirección provincial del PP?

Con muchísimo respeto y responsabilidad. Les pedí que lo entendieran y confiaran en mí porque me veía fuerte y si te metes en política es para asumir todo, lo bueno y lo malo. Esto me llegó por imperativo legal y mi deber era asumirlo. Nunca me lo planteé, pero llegado el momento tampoco lo dudé. Y si esta situación me lleva por delante, lo asumo porque cumplí con mi deber: dar la cara y un paso al frente, que es lo que merecen los vecinos.

