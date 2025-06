Xornada de conversas sobre as libélulas, no pazo de Lóngora

O Centro de Documentación Ambiental do Ceida, no pazo de Lóngora en Liáns acolleu a primera Conversa Naturalista deste ano 2025, neste caso dedicada ás libélulas ou cabaliños do demo. Con Anxos Romeo, os participantes aprenderon as características destes ainsectos, auténticos fósiles vivintes. Tamén se admiraron diferentes ilustracións dun caderno de campo e falaron de ensaios, novelas, poesías e guías de campo coas libélulas de portagonistas.