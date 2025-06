Xornada de portas abertas do Club Voleibol

O Club Voleibol Oleiros organiza unha xornada de portas abertas para os días 3, 5, 10 e 12 de xuño, en horario de 17.00 a 18.30 horas. As inscricións están apertas para os nacidos a partir do ano 2013, que estean interesados en formar parte da entidade e practicar este deporte que ten gran éxito no municipio. De feito hai uns días o equipo seniro masculino quedou segundo na fase de ascenso, pasando a Primeira División Nacional, e tamén as senior do equipo feminino, despois dunha competición na que quedaron terceiras, e lograron ascender tamén á Primeira División Nacional.