Juan Manuel Rodríguez: «A min non me verán na aldea de Astérix e Obélix, Cerceda aposta pola industria»

Despois de que o Concello de Cerceda, xunto co das Pontes, presentase un recurso contencioso-administrativo contra o Inega e o Igape esixindo a «paralización inmediata» dos prazos para presentar proxectos asignados aos fondos de Transición Xusta por considerar «inxusta» a repartición realizada, o alcalde do municipio, Juan Manuel Rodríguez, asegura que Cerceda precisa xustiza «social» para poder facer fronte ao peche da central térmica. Un fito que, en palabras do mandatario socialista, significou «un antes e un despois», polo que insta a revisar o reparto de fondos «polo ben de todos».

Vista a repartición dos fondos, na que se inclúen cinco concellos que delimitan con Cerceda, que é o que non ve de «xustiza social»?

O que non vexo xusto é que agora mesmo hai 111 millóns de euros que veñen de Europa con motivo do peche das centrais térmicas de Meirama e As Pontes. E a realidade é que ese presuposto da Xunta está a repartirse cun criterio de distribución provincial no que se inclúen moitos municipios que non estiveron afectados polo seu peche. A decisión de presentar este recurso non é un capricho partidista, é unha necesidade territorial, porque nos está costando moito resistir os efectos do peche da central. Agora xa veremos se as cousas se están facendo ben ou non.

Pensa que o resto de concellos que se inclúen non precisan estas axudas?

O que vexo é que ao final hai Concellos nos que non hai máis de cinco cidadáns que teñan coñecemento das centrais térmicas e aínda así van poder acceder a cuantiosas axudas destinadas a paliar o impato do seu peche, e é algo ao que non lle vexo sentido. Eu xa digo que «o gato escaldado ponlle medo á auga fría», porque xa no seu día o Goberno de Rajoy bloqueara moitos millóns asignados ao plan Miner, e non queremos que pase o mesmo. A realidade é que hai unha débeda histórica con Cerceda de 16 millóns de euros que no seu día quedaron sen desbloquear, e despois, o peche da central foi un duro golpe. Agora resulta que reparten os fondos con criterios provincial con independencia de se están na zona ou non. É algo que non podemos permitir por unha simple cuestión, que é a defensa do territorio.

Con canto contribúe Cerceda a estes fondos?

Deses 11 millóns de euros que veñen de Europa, o 96%, que son un total de 107 millóns, veñen grazas ao peche das centrais térmicas de Cerceda e As Pontes. Non vale aplicar o tabula rasa para todo o mundo. Hai un claro risco de que as zonas afectadas recibamos cero euros deste reparto. Isto non hai por onde collelo.

Que supuxo o peche da central térmica en termos económicos?

O Concello perdeu 1,3 millóns de euros de ingresos. Creo que afortunadamente conseguimos opacar esa situación e non se notou en exceso, pero hai que recoñecer que esa perda está aí e é importante. Houbo ademais unha merma a nivel de empleo no concello e tamén na comarca.

A xustiza paralizou cautelarmente os parques eólicos que se proxectaban en Meirama nas Encrobas, situados ambos no entorno da central, ao recibir centos de alegacións veciñais. Ve preocupación en Cerceda porque a transición non sexa respetuosa co medio?

Esas industrias teñen ruídos minoritarios e acordos maioritarios. Non se pode decir que os veciños estean en contra destes proxectos, porque unha maioría aplastante de persoas queren industria, transición ecolóxica, riqueza e emprego. Todos sabemos que 500 persoas, se queren, poden ser moi silenciosas, mentres que cinco poden facer moito ruído. Pero nese sentido hai unha gran maioría a favor das industrias porque somos un Concello de idiosincrasia industrial. Ninguén puxo sobre a mesa outra alternativa que poida igualar ou paliar o modelo que ten Cerceda. Temos unha aposta polo futuro moi clara. A xente quere emprego e quere servizos, e para iso é necesaria a industria. A min non me verán na aldea de Astérix e Obélix, porque o Concello de Cerceda aposta pola industria.

Un dos proxectos que tamén plantexaron foi a pranta de hidróxeno verde, unha iniciativa que ronda os 46 millóns de euros.

É un impulso importante para darlle uso á zona da central, pero non nos imos enganar, a pranta de hidróxeno verde non é un proxecto que vaia substituír a actividade da central térmica, polo menos nun inicio.

Que proxectos se están levando a cabo con fondos de Transición Xusa na actualidade no territorio?

Acabamos de sacar a contratación dúas obras para a zona do parque acuático e o paseo fluvial, cunha inversión de 1,7 millóns. E están consignados máis de 3 millóns de euros de axudas para unha serie de pequenos e medianos proxectos relacionados.