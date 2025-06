Veciños e BNG piden melloras na DP-0905

Veciños e BNG de Paderne demandan melloras «urxentes» na estrada DP-0905, titularidade da Deputación, especialmente no tramo que conecta o núcleo de Paderne co núcleo de Areas, pasando pola parroquia de Quintas. Os nacionalistas quéixanse da ausencia de itinerarios peonís e alertan de velocidades excesivas en varios puntos da estrada, que atravesa núcleos de poboación «sen suficientes medidas de calmado de tráfico». Tamén denuncian a perigosidade do cruzamento coa estrada DP-6401, que dá acceso ao núcleo de Loibo.