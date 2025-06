El BNG duda de la legalidad de la urbanización de Monte Piñeiro

El BNG de Miño duda de la legalidad de la propuesta de ordenación de Monte Piñeiro. La formación cuestiona que la edificabilidad planteada, de 0,50 metros cuadrados por metro cuadrado y un tope de 500 viviendas, cumpla la ley de costas. «Temos serias dúbidas de que esta urbanización teña encaixe dentro das determinacións do Plan de Ordenación do Litoral (POL) e, sobre todo, que a edificabilidad que propón sexa compatible cos límites que establece a Lei de Costas», apunta su portavoz, Alberte G. Nicolás.

La formación advierte del impacto de esta urbanización en las marismas del río Baxoi, «un ecosistema delicado» que la Xunta incluyó en su propuesta de ampliación de la Red Natura de 2011, que no llegó a aprobarse. «No BNG seguimos defendendo que non está xustificada esta promoción de nova vivenda, cando en Miño hai centos de vivendas baleiras en solo urbano sen desenvolver. Non é necesaria e menos aínda tensionando aínda máis un espazo de altísimo valor natural como son as marismas», defiende.

El BNG muestra su «desconcierto» por el «cambio de postura» del PSOE y recuerda que en 2022 el Gobierno local presentó una propuesta de ordenación para este sector que, afirmaron entonces, permitiría evitar la demanda millonaria, y establecía un tope de 350 viviendas.