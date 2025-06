Oleiros sustituirá su camión grúa de obras viarias, que tiene 34 años

El Concello de Oleiros saca a contratación la compra de un nuevo camión grúa para las obras de mantenimiento en viales. El Ayuntamiento oleirense destina 255.585 euros (IVA incluido) al presupuesto de licitación y fija un plazo de cinco meses para formalizar la compra del vehículo que sustituya al actual, adquirido hace 12 años y con fecha de matriculación de 1991, «con lo que ya cuenta con una antigüedad de 34 años», señala la memoria justificativa de la licitación.

«Este camión tiene una importancia vital en el desarrollo de las labores de mantenimiento de viales, ya que sin este equipo no se puede ejecutar ninguna obra al no poder transportar los medios ni suministros necesarios», desde maquinaria a materiales de construcción, explica el documento. El camión grúa forma parte de los recursos con los que cuenta la brigada de mantenimiento de viales que presta el servicio para las vías y caminos de titularidad municipal, que el Concello asume con fondos y medios propios. «Este vehículo viene sufriendo continuas y costosas reparaciones, lo que aconseja que no se realicen reparaciones que excedan el valor venal del camión», recoge la memoria justificativa.

El Ayuntamiento busca comprar un vehículo de características similares al que ya tiene y busca reemplazar: un camión equipado con caja basculante, grúa y cesta de elevación de personas. Deberá ser nuevo.

