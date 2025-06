Oleiros negocia con Alsa la creación de una nueva línea de autobús

El Concello de Oleiros negocia con la concesionaria de parte de los servicios públicos de bus, Alsa, la creación de una línea de transporte que cubra algunos de los servicios que se perdieron con la supresión de la línea que conectaba Dexo con O Burgo. El Ayuntamiento admite que la ruta eliminada resultaba muy deficitaria, pero pretende elaborar «un circuito más corto y que preste servicio a núcleos aislados».

Esta nueva conexión daría servicio a lugares como Broño, Maianca o la zona trasera de Iñás y de San Pedro de Nós, explicó el alcalde, Ángel García Seoane, en su intervención semanal en Radio Oleiros. Explicó que el Gobierno local está «en conversaciones» con la empresa de transportes y eludió fijar plazos para la posible puesta en marcha de este servicio.

El Ayuntamiento, además, ha solicitado a la Xunta la mejora de la línea que va por O Seixal, con su ampliación hasta la rotonda, y la creación de una ruta por la zona de Xaz con bastante frecuencia, «no cada hora», señala García Seoane. Apunta que espera la respuesta del Gobierno gallego.

Sin visos del 1A

García Seoane explicó, en respuesta a la consulta telefónica realizada por un radioyente, que no hay avances sobre la puesta en marcha de nuevo de la ampliación del recorrido del bus 1A de A Coruña hasta Santa Cristina. El alcalde recordó que la Xunta exige el pago de una «supuesta deuda» para volver a ampliar la línea que el Ayuntamiento no reconoce, por lo que no hay avances.