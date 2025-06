El Puerto desiste del contrato para aportar arena a Barrañán

La Autoridad Portuaria ha anulado la contratación para aportar arena a la playa de Barrañán por falta de autorización de la Demarcación de Costas. El Puerto sacó a licitación los trabajos de relleno el pasado 14 de mayo por 179.320 euros (IVA incluido). El objetivo de esta actuación era revertir los daños provocados por la construcción del puerto exterior, que ha provocado un retroceso de la playa, con el consiguiente deterioro del sistema dunar.

El Puerto se ha visto obligado a reprogramar estos trabajos al no recabar la aprobación de Costas. Según detalla la resolución, la Autoridad Portuaria realiza actualmente trabajos relativos a la estabilidad y evolución de las playas y un proyecto de regeneración del arenal de Barrañán y su entorno. Los estudios todavía no están finalizados, por lo que no han podido entregar la documentación exigida por Costas en base a un informe del Servizo de Patrimonio Natural de la Xunta. «No resulta viable obtener la preceptiva aprobación de la Demarcación de Costas para poder efectuar los trabajos antes del inicio de la temporada estival», concluye.

El pliego establecía un aporte de 10.400 metros cúbicos de arena para «aumentar la protección frente a temporales de la zona de playa y fortalecer el sistema dunar». El Puerto ya había ejecutado en 2019 un relleno de 15.000 metros cúbicos de arena. La Autoridad Portuaria preveía ejecutar los trabajos en el plazo de un mes.