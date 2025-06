La paralización de la obra de remodelación de la avenida reaviva las protestas por el "abandono" Párroco Villanueva

Las mejoras en Párroco Villanueva se hacen de rogar. Este céntrico barrio sadense, lastrado desde hace dos décadas por irregularidades que dejaron en un limbo más doscientas viviendas, ve ahora cómo la obra que debería haber solventado los problemas de accesibilidad se erige en otro foco de problemas.

Hace meses que los operarios abandonaron la obra de remodelación de la avenida por un error en el proyecto, en concreto, la omisión del presupuesto del cableado de las farolas. Un lapsus que, según apuntó en aquel momento el Ejecutivo, tenía fácil arreglo, pero que se ha enquistado por discrepancias técnicas y ha reavivado el malestar en este barrio densamente poblado que vuelve a movilizarse contra el «abandono».

La paralización de la obra, incluida en el POS de 2022 y que comenzó a ejecutarse en mayo de 2024 con un plazo de cinco meses, ha dejado la avenida salpicada de desperfectos: socavones, aceras que incumplen la normativa de accesibilidad o plazas precintadas para facilitar el aparcamiento de personas con movilidad reducida.

Una valla impide el estacionamiento en una plaza señalizada como de movilidad reducida aún pendiente de acondicionar / LOC

Un grupo de vecinos, acompañados por la portavoz del PP, Esperanza Arias, y la edil Isabel Val, que reside en el barrio, comparecieron este lunes ante los medios para manifestar su hartazgo : «Estamos totalmente abandonados», clamó una vecina, propietaria de uno de los pisos incluidos en el limbo urbanístico de la Unidad de Ejecución-8.

Precisamente, las irregularidades en este sector, todavía sin recepcionar, hicieron que ese tramo de la calle quedase fuera del proyecto de remodelación de la avenida. Para el Concello, una obligación legal; para los afectados, un agravio más que se ven forzados a soportar por irregularidades de las que no son responsables y cuya solución demora ahora el recurso interpuesto por la promotora Folgar contra la aprobación definitiva del estudio de detalle del sector. «Somos vecinos de segunda, pero aquí pagamos impuestos como el resto», denuncia la presidenta de una comunidad de propietarios.

Un grupo de vecinos en un paso de peatones con socavones de Párroco Villanueva. | LOC

Los vecinos denuncian que el solar situado tras los bloques de edificios se ha convertido en una «auténtica selva» por la que campan a sus anchas ratas y jabalíes. «Yo no puedo ni abrir las ventanas porque entran velutinas, arañas...», denuncia Francisco, que tira de ironía: «Y no se imaginan el tamaño de las arañas, antes les tenía miedo, ahora ya las saludo». A Mar Vidal, otra de las afectadas, ya se le ha agotado el humor: «Me entra la maleza en la cocina y cuando llamo al Ayuntamiento, me dicen que no se me ocurra cortar nada, que sería allanamiento de morada», afirma. Una situación muy similar a la que sufren las inquilinas de Francisca Casal, que viven en un bajo que da a una finca en estado de abandono: «Mira, la maleza llega a la ventana», denuncia mientras señala las silvas que tapan parte de la fachada.

La maleza invade en lateral de uno de los edificios / LOC

«Esta esto para que alguien tire una colilla», advierte Esperanza Arias, que acusa al Ejecutivo local de incumplir su obligación de requerir la limpieza de estas fincas o proceder a su desbroce de forma subsidiaria. La maleza ha tomado también la conocida como Casa do Escudo, prácticamente cubierta por la vegetación, y complica el paso de los transeúntes.

La vegetación invade el tramo frente a la Casa do Escudo. / loc

Respuesta del Concello

El Concello de Sada lamentó ayer los «inconvenientes» provocados por la paralización de la obra y explicó que evalúa los pasos a tomar para retomar los trabajos a la mayor brevedad posible. El Ejecutivo se muestra partidario de abrir un nuevo concurso para que otra empresa pueda completar los trabajos pendientes que, subraya, incluyen la construcción de nuevas aceras en el margen izquierdo, pasos peatonales sobreelevados, instalación de mobiliario y mejoras en redes y alumbrado.

El Gobierno local evita fijar plazos y explica que «cualquier decisión deberá estar debidamente informada por los técnicos municipales para garantizar el cumplimiento de la legalidad y la viabilidad técnica».

Fotografía facilitada por el Concello con los trabajos de desbroce en la parcela en 2024. / LOC

El Concello se defiende de las acusaciones del PP sobre el incumplimiento de su deber en lo relativo a la limpieza de fincas y defiende que en 2024 llevó a cabo labores de ejecución subsidiaria del desbroce de la parcela con un coste de 10.000 euros: «El Concello lo que está haciendo es suplir una obligación privada mediante un esfuerzo económico y administrativo que debía ser innecesario», defiende y añade: «Si se considera necesario, el Concello volverá a iniciar un expediente de ejecución subsidiaria para garantizar la salubridad y seguridad del entorno».

Vista del estado actual de la parcela desde una de las viviendas de Párroco Villanueva. / LOC

Sobre la presencia de jabalíes, sostiene que en Sada se llevan capturados sesenta: «Somos el Concello con mayor tasa de captura», afirma.