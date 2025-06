Condenado a 18 meses de prisión el dueño de la casa Gótica de Betanzos por amenazar al concejal de Urbanismo

La Audiencia Provincial de A Coruña acaba de ratificar la condena al dueño de la casa Gótica de Betanzos a nueve meses de prisión por cada uno de los dos delitos de amenazas contra el concejal de Urbanismo Andrés Hermida, así como una orden de alejamiento de cien metros de la víctima durante cuatro años y seis meses. El tribunal ha rechazado los argumentos emitidos por el denunciado y mantiene el fallo emitido por un juzgado de lo penal en A Coruña.

Las amenazas comenzaron en 2020, cuando el edil y el dueño de la casa Gótica se citaron en Sada para hablar del expediente de este inmueble, considerado el más antiguo del municipio, sobre el que pesan numerosas sanciones administrativas. El conflicto entre el Ayuntamiento de Betanzos y el dueño de esta vivienda se remonta a hace más de una década. El desmontaje de la fachada de esta vivienda derivó en un juicio penal por un supuesto delito contra el patrimonio, del que fue absuelto, y en sucesivos expedientes coercitivos para instar a la reconstrucción del inmueble que no dieron resultado.

Amenazas vía telefónica y en persona

A raíz de las primeras amenazas, Hermida bloqueó al vecino, pero este insistió en llamarle en varias ocasiones y hasta se personó en el Ayuntamiento, con el conserje delante, para proferirle amenazas. En su denuncia, el edil betanceiro afirmaba que el demandado le dijo que iba a "contratar a unos jóvenes para cortarle las piernas", que "iba a ir directamente a la tumba", que "va a correr sangre" o que sabía donde vivía su madre.

Al conocer la resolución de la sentencia, el concejal, a través de un comunicado, asegura estar muy satisfecho porque "tanto en el Juzgado de lo Penal como ahora en la Audiencia, se reconoció la gravedad de los hechos y se validó con claridad la veracidad de mis declaraciones, de los testigos y de las pruebas presentadas. Esta resolución firme representa un respaldo a la verdad y a la dignidad, tanto personal como institucional".

El edil indica en su comunicado que "no todo vale" y que "no resulta admisible" intimidar a quienes trabajan con "honestidad al servicio de la ciudadanía". El concejal también aseguró en su comunicado que "no se puede intentar silenciar con miedo lo que no se logra contradecir con argumentos. Y en ningún caso debería tolerarse que el debate político se convierta en confrontación personal ni que la vida pública se vea contaminada por el odio o la coacción".