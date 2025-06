«‘Juego de Tronos’ no es nada en comparación con la Revuelta Irmandiña»

Galicia vivió en el siglo XV la mayor revuelta social de la época, la Revuelta Irmandiña, en la que la población civil se levantó contra los abusos de los nobles, como se relata en Gorriones y Halcones. El viento en la piedra, un libro en el que la abogada, actriz, dramaturga y ahora novelista Carmen Blanco Sanjurjo realiza un «viaje» por la historia de Galicia adentrándose en algunos de los municipios que jugaron un papel «fundamental» en ella, como fue en caso de Betanzos.

Es por eso que la escritora ferrolana presentará su libro el viernes, 20 de junio, a propósito de la quinta edición de las Xornadas Irmandinhas, organizadas por la asociación Lar de Unta en Betanzos, a partir de las 20.00 horas en su local. Regresará a Galicia, y concretamente a Betanzos, después de participar en la feria del libro de Madrid, donde estará firmando su libro durante este fin de semana de la mano de Ediciones del Viento.

Y después de Madrid, parada en Betanzos para volver a los orígenes de esas Revueltas Irmandiñas.

La verdad es que estoy encantada e ilusionadísima porque mi libro trata íntegramente sobre las estos acontecimientos de las jornadas, por lo que volver a Betanzos es un paso importante para mí.

¿Qué papel jugó Betanzos en estas revueltas?

Fue uno de los principales líderes irmandiños gracias a Xoán Branco, que consiguió la carta del rey Henrique IV para autorizar la creación de la Irmandad y el derrocamiento de las fortalezas donde se ocultaban malhechores. Además, fue el que logró la categoría de ciudad para Betanzos y una feria franca medieval. En Betanzos se fraguó y tuvieron lugar buena parte de las reuniones más importantes de la época. No dejas de descubrir cosas nuevas todo el tiempo. Algunos me dicen que el libro parece Juego de Tronos, pero la verdad es que la serie no es nada en comparación con la Revuelta Irmandiña. Parece el juego de la oca a su lado.

¿Fue complicado el proceso de documentación?

No fue una tarea fácil, pero cuando tienes interés se te hace más fácil. Primero conocí a un personaje que me fascinó y a raíz de ahí surgió una novela coral en la que aparecen prácticamente todas las familias gallegas implicadas en la nobleza. Conocí la figura de una mujer de Ulloa que con 15 años logró revocar el compromiso matrimonial que su familia había dictado para ella con Juan de Zúñiga para casarse con Diego de Lemos, el caudillo irmandiño. Y dije yo, ¿pero qué habrá pasado aquí para que esta mujer se revelase así en un tiempo en el que las mujeres eran consideradas simples objetos de alianza e intercambio? Me sorprendió muchísimo su trayectoria vital y ya no pude parar. Empecé a tirar del hilo y aquí estamos. Cinco años en total. Ese fue el tiempo que me llevó documentarme. No sabía si el libro iba a salir adelante, pero la verdad es que la acogida ha sido magnífica y ya estamos preparando la quinta edición.

Y eso que este es solo el primer volumen. ¿Qué prepara para el resto de la trilogía?

El segundo libro tratará sobre los dos años de gobierno irmandiño, que fue el primer gobierno democrático de Europa después del griego y después de la Junta de León de 1118. El tercer libro tratará sobre la vuelta de los señores. Me parecía que esta historia nunca había sido contada de forma estructurada, y la verdad es que es fascinante. No fue solo una revuelta campesina, fue una revuelta transversal. El mensaje es que si todos nos unimos, podemos cambiar el mundo y mejorarlo. Lo que me llamó la atención es lo actual que es el tema, porque podemos trasladarlo a muchos escenarios y contextos.

¿Durante el proceso, ¿visitó los lugares sobre los que escribe?

He estado en muchos de ellos, desde castillos, hasta puentes y fortalezas de todo tipo. Tenemos un patrimonio excepcional en Galicia, pero es una pena que muchos de ellos estén abandonados, como el castillo de Mesía. He estado muchísimas veces en Betanzos documentándome y tomando nota de todo. En Betanzos, con solo cerrar los ojos, te transportas a la época medieval. No necesitas mucho para notar la presencia de los personajes de mi libro, que pasearon por sus calles y hasta vivieron en algunos edificios que aún están en pie a día de hoy. Siento una gran emoción por poder volver a Betanzos. Pisar los lugares que mis personajes pisaron en su momento me pone los pelos como escarpias.