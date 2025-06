O alumnado de 6º de Primaria do Sofía Casanova entrevista a dous músicos de De Ninghures

O alumnado de 6º curso de Educación Primaria co colexio Sofía Casanova de Culleredo recibiu a visita de Hadrián e Cataqui, dous dos integrantes do grupo De Ninghures, que traballaron na aula dentro do proxecto de Dinamización da Lingua Galega sobre Cantareiras e Cantareiros. Os estudantes realizaron unha entrevista aos dous artistas, na que lles preguntaron sobre o grupo: a formación, o tipo de música que realizan, os seus concertos, os seus plans de futuro... Ademais disto, os escolares tamén tiveron tempo de bailar e cantar algunhas das cancións máis coñecidas, que prepararon na aula durante o curso, describen desde o centro educativo.