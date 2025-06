El «clásico» del verano de Cerceda está de aniversario

El exalcalde de Cerceda José García Liñares aún recuerda el día en el que, estando en el aeropuerto de Barcelona discutiendo el importe del parque acuático que el Concello proyectaba en Cerceda, perdió el último vuelo y tuvo que quedarse un día más debatiendo el presupuesto por no lograr llegar a término con todos los inversores. «Yo quería poner muchas atracciones y el dinero no daba», señala el exmandatario.

Una de las instalaciones en el Aquapark. | V. Casteleiro/ Roller Agencia

Una idea que en su momento parecía «una locura» logró llegar a puerto y desembarcar finalmente en el polígono do Acevedo en junio del año 2000. Una fecha marcada en el calendario de muchos cercedenses, ya que los veranos fueron un «antes y después» desde su inauguración, de la que ahora se cumplen 25 años. Y es que el Aquapark logró doblar el número de visitantes en este tiempo, al recibir el pasado año a cerca de 120.000 personas a lo largo del verano, frente a los 65.000 del primero.

«Es un parque muy familiar con muchas excursiones de colegios e institutos, pero nos sorprende que cada año vienen más turistas extranjeros a visitar las instalaciones», asegura Laura Casás, encargada del registro de entradas y salidas al recinto.

Crearán ocho nuevos toboganes

Afirma que algunos días tienen que dejar a gente fuera, especialmente cuando las temperaturas suben. Con un aforo de 6.000 personas, el parque acuático cuenta con una zona para toboganes, un solar, una ducha de setas y un jacuzzi, así como una zona de juegos infantiles, bar y párking, y el Concello adelanta que tiene previsto ampliarlo con la creación de ocho nuevos toboganes el próximo año.

«Yo vengo con mis dos hijas todos los veranos desde hace mucho», asegura la coruñesa Aida Díaz, que dice que para ella es «cómodo» porque le queda cerca de casa. Algunos jóvenes que vienen en grupo optan por coger tren o bus desde A Coruña, ya que hay transportes habilitados desde ambas estaciones para llegar directos.

Vanesa Rioboo, que acompaña al equipo de fútbol juvenil que entrena su marido en Moaña, optó por venir en autobús. «Vinimos a pasar el día y la verdad es que, aunque hay más cosas, está tal cual lo recordaba», dice la pontevedresa, que hacía 15 años que no visitaba el lugar.

"La mina a cielo abierto no me parecía un lugar visitable"

Ahora cuenta con una superficie de 4.000 metros cuadrados de instalaciones acuáticas y 30.000 metros de espacios verdes, situados en un enclave que, en palabras de García Liñares, es «bonito y bien comunicado». El exmandatario indica que la idea surgió después de visitar varios parques acuáticos con su familia en diferentes puntos de España. «Me di cuenta de que no ofrecíamos nada diferente a otros lugares y que las familias no tenían un lugar al que acudir en verano, porque la mina a cielo abierto no me parecía un lugar visitable», añade el exalcalde, que dice que la idea era dar cabida al ocio de las familias y los más jóvenes del municipio, además de una fuente de turismo para el concello durante la temporada estival.

Para muchos de sus visitantes es ya un «clásico del verano», como afirma la coruñesa Aida Díaz. Para otros como Valeria Carmona, esta fue su primera vez en el parque de Cerceda. «Vine con un grupo grande y la verdad es que está muy bien, sobre todo la parte de los toboganes grandes», indica la joven de A Coruña, que dice que espera repetir.