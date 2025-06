Oleiros poñerá a proba o futuro dos mares galegos

«Aínda estamos á cola en moitos aspectos relacionados coa investigacións dos mares», asegura o académico da Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) e científico do Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo Fiz Fernández, que será o encargado de inaugurar a próxima semana o ciclo de conferencias Velando pola nosa relación co mar. Os mares dannos vida en Oleiros xunto ao presidente da RAGC, Juan Lema o e académico Miguel Gil.

Os expertos analizarán as novas tecnoloxías emerxentes que buscan implantar no estudo dos mares co fin de estudar e predicir os efectos do cambio climático no medio mariño. «É clave avogar polo uso de vehículos autónomos con sensores para que poidamos saber todo o que pasa no mar», indica Fernández, que di que as tecnoloxías mariñas todavía non están «afianzadas», e que é necesario dedicar maiores inversións porque é un «mundo que nos involucra a todos».

Varios expertos relacionados co ámbito mar realizarán unha análise sobre o emprego das novas tecnoloxías, dende os grandes sistemas de teledeteción con satélites ata instrumentos emerxentes como os drons. As charlas impartiranse o día 16 e o 19 deste mes en horario de 16.30 a 20.30 horas en Oleiros, e poderán seguirse en directo na canle de You Tube da RAGC.

«A teledetección con satélites e sensores aéreos permite capturar imaxes e datos cruciais como o aumento da temperatura da auga, a calidade da auga e moitos outros fenómenos asociados que repercuten na saúde dos ecosistemas mariños», sinala o científico, que adianta que tratarán temas como a crise dos bivalvos en Galicia ou as enerxías renovables mariñas. «Temas máis locais que nos tocan de preto a moitos», asegura.