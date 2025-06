De director del Museo das Mariñas de Betanzos a compositor de bossa nova gracias a la IA

El pintor, historiador y antiguo director del Archivo, de la Biblioteca y del Museo das Mariñas de Betanzos, Alfredo Erias, se ha lanzado de lleno a la música a través del lanzamiento de su primer disco. Brasil em voz baixa es un «tributo al Brasil profundo» compuesto por 24 temas de bossa nova producidos íntegramente con Inteligencia Artificial.

«Fui el primero del Ayuntamiento de Betanzos en llevar un ordenador en 1981, y desde entonces siempre me he movido mucho en el mundo de las tecnologías», asegura el artista, de 70 años, que decidió adentrarse en el ámbito de la IA para ver qué herramientas le podían ser útiles a la hora de crear sus propias canciones.

Alfredo Erias se considera un «outsider», y dice que, después de dedicar 40 años de su vida al trabajo, decidió emprender un nuevo rumbo más personal a raíz de su jubilación. «Empecé a jugar con pistas y a ver lo que se estaba haciendo con la IA, así que me pareció el momento idóneo para trabajar con mis letras y las melodías que proyectaba», afirma el artista, que dice que la IA le permitió materializar «todo lo que tenía en la cabeza».

Erias reconoce que algunos temas, con letras que hablan sobre el amor y desamor, son autobiográficas, pero también incluye canciones denuncia sobre situaciones de injusticia y exclusión en Brasil, un país que siente como un primo hermano de Galicia. Y cada una de ellas, disponible en You Tube y próximamente en Spotify, va acompañada de un vídeo creado por el autor también con IA.

Grupos interesados en interpretarlas

Aunque Erias sostiene que no tiene ninguna pretensión más allá de expresarse a través de sus canciones, le encantaría poder ceder sus temas a algún grupo interesado en interpretarlas. «La música siempre me rodeó, porque mi padre era trompetista y fue él el que me dio las primeras nociones de solfeo», declara el artista de Abegondo, que dice que en su juventud participó en dos festivales de música llevando sus propios temas. «La cosa se quedó ahí porque el trabajo me absorbía mucho tiempo, pero ahora tengo todo el tiempo del mundo», admite.

El antiguo director del Museo das Mariñas de Betanzos considera importante estar actualizado y cree que la IA será una «tendencia» que los músicos emplearán de forma habitual en un futuro «no muy lejano», tanto por las posibilidades que ofrece, como por el abaratamiento de costes que supone

Erias dice que consiguió finalizar el álbum de bossa nova en medio año, por lo que «no es algo tan sencillo». Anima al público a conocer su nueva faceta y a «quitarse de encima los prejuicios» sobre las nuevas tecnologías.