Alternativa urge al Gobierno de Culleredo a abordar el PXOM

Alternativa dos Veciños reclama al Gobierno municipal de Culleredo que «aborde, sin disculpa alguna, la tramitación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) que tiene en el cajón desde hace 17 años para su aprobación definitiva». «Los vecinos y el colectivo de empresarios de Culleredo no puede esperar más», asevera.

El partido de la margarita denuncia que «Culleredo sigue sin PXOM, lo que impide a vecinos y vecinas saber con exactitud la situación legal y urbanística de sus parcelas y fincas», afirma. La formación llama a «preguntarse por qué el Concello no presenta al pleno la documentación del PXOM que se abordó en 2008, se aprobó inicialmente en 2013, sin que 12 años después se tenga conocimiento del por qué no se aprueba».

«Culleredo no tiene plan que pueda avalar las licencias de determinados edificios», asegura. «El plan antiguo está obsoleto desde hace varios años por la nueva Lei do Solo de Galicia, que exige desde 2016 la aprobación de un nuevo plan xeral», avisa el partido de la margarita. Y asevera que «las recalificaciones que el Concello de Culleredo hizo o pretende hacer, como es el caso de los terrenos de la Cros, que es patrimonio BIC, que fueron asignados como una cesión obligatoria del plan parcial, no tienen cobertura legal».