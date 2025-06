Un DeLorean «vuela» a Galicia y regresa al futuro para matricularse, pero no se libra del IVA

En toda realidad, incluso en la burocrática, se cuelan dosis de fantasía. Para muestra, el pleito entre una empresa de importación de coches y las autoridades tributarias a cuenta de la llegada a Galicia de un DeLorean DMC. Sí, el de Regreso al futuro. Como decía Doc, si vas a construir una máquina del tiempo —o a litigar contra la administración—, mejor hacerlo con estilo.

La raíz de la disputa es si el vehículo tiene la consideración de histórico o no. Fetichismos al margen, esa catalogación supone que su entrada en territorio español está gravada con un IVA reducido, del 10%, frente al tipo general del 21%. En ese caso, la firma importadora, Xtra Legend Cars, con base en Bergondo, reclamaba la devolución de casi 2.000 euros.

Sin embargo, una sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) rechazó el recurso de la empresa en una sentencia de finales de mayo, de modo que se ratifica la decisión del Tribunal Económico-Administrativo de Galicia (TEAR).

La réplica del DeLorean, en Vilagarcía / Iñaki Abella

Antes de continuar con el desarrollo del caso, conviene aclarar el elemento más fantasioso del titular. Según la literalidad del fallo, la matriculación del DeLorean como vehículo histórico se realizó el 14 de mayo de «2028», esto es, dentro de tres años. Una hazaña solo al alcance de Marty McFly, de Doc y de su coche.

Ese registro se efectuó (¿o se habrá efectuado?) a partir de un informe de la Universidad de A Coruña del 5 de abril de 2017; la declaración ante la aduana se presentó el 26 de diciembre de 2016. Así que todo apunta a que el magistrado tecleó un 2 en vez de un 1 al fechar la matriculación. Mucho más prosaico que un viaje temporal.

¿Vehículo histórico?

Puntualizado este aspecto, el pleito debía resolver dos cuestiones: si el DeLorean DMC se puede considerar vehículo histórico de colección y si se acreditó como tal en tiempo y forma. En principio, de acuerdo con la normativa europea, para que un coche tenga esta consideración tiene que cumplir tres requisitos: tener una antigüedad de más de 30 años; que ya no se fabrique; y que esté en su estado original, sin cambios sustanciales en el chasis, la carrocería, la dirección, los frenos, el sistema de transmisión o suspensión o el motor.

El coche en cuestión cumplía la condición de la antigüedad, ya que se fabricó en 1981, y también la de la no producirse. La importadora también alegaba que no había sido sometido a ningún cambio fundamental en sus características principales, pero el TEAR consideró que «no acreditó» este punto, de forma que no reúne las exigencias para ser calificado como histórico de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), algo más dura que el propio reglamento.

Venta

Y que según la instancia judicial comunitaria, para ser considerado histórico un vehículo tiene que suponer un «hito evolutivo»; el TSXG considera «indudable y notorio» que el DeLorean es «peculiar», pero no un hito. Además, tampoco tiene la calificación de bien histórico que concede la Xunta y carece de valor etnográfico, así que la sentencia lo reduce a un vehículo a motor antiguo, pero no histórico de colección.

En cuanto a la cuestión del plazo, los magistrados concluyen que la acreditación de estos coches como históricos tiene que realizarse en el momento de declaración en aduanas y no con posterioridad, como ocurrió en este caso. Se basan en una sentencia anterior, de 2023, por una reclamación de esta misma empresa, en esa ocasión por el IVA de un Chevrolet que entró por la aduana de Vigo.

Dada la cuantía en disputa, se deduce que el coche se importó por poco más de 18.000 euros, y se vendió alrededor de 25.000 euros, según figura en el sitio web de la empresa. «Clásico estéticamente moderno. Famoso por la película Regreso al Futuro. DeLorean de la primera serie. Cambio manual. Tapicería en piel. Carrocería de acero inoxidable. Puertas tipo "alas de gaviota" (...) Clásico americano», rezaba el anuncio.

