Caminata reivindicativa por la AC-542: «La mejora no puede diseñarse desde un despacho»

«Esto es una llamada de atención para que todas las administraciones implicadas se sienten a negociar. La mejora de la AC-542 no puede diseñarse y resolverse desde un despacho», sostiene Antón Tenreiro, un integrante de la plataforma vecinal de Infesta que este sábado se calzó las deportivas para mostrar in situ las zonas en sombra del proyecto de remodelación del tramo entre As Cascas y el acceso a la autovía.

En Infesta, O Petón, O Farragoto, Casas Novas y otros núcleos situados a orillas de la AC-542 aguardan desde hace muchos años por una mejora que garantice la seguridad y mejore la circulación en esta vía autonómica. «Y no nos importa esperar un par de años más y tener una solución definitiva y global», afirma Antón Tenreiro. «Si, porque después esto no vuelven a tocarlo en 45 años», apostilla un compañero de marcha.

El recorrido partió de la estación de Infesta e incluyó paradas en los puntos conflictivos, como la curva sobre la vía del tren, el acceso a O Farragoto o la entrada a la residencia de mayores, en O Coto. La plataforma vecinal, residentes a título particular, agrupaciones políticas y el Concello de Betanzos han presentado alegaciones al proyecto redactado por la Axencia Galega de Infraestruturas para mejorar estos puntos.

Participantes en la caminata a la altura de la estación de tren de Infesta. / LOC

Los vecinos piden además que se aproveche esta actuación para realizar otras intervenciones que competen al Concello, como la habilitación de un aparcamiento en el entorno de la estación o el arreglo de la carretera hacia la residencia de mayores.

La solución de la rotonda de acceso a la Nacional VI no convence a los afectados, que alertan del riesgo de colapsar la glorieta de As Cascas y plantean expropiar parte de una escollera entre la fuente y el puente para incorporar un carril con Stop que permita acceder a la N-VI dirección a A Coruña. La plataforma ve necesario ampliar la calzada del vial a la altura de la curva sobre la vía del tren y dar otra solución al cambio de sentido previsto para acceder al centro Pai Menni y O Farragoto que permita la salida en dirección a Santiago.

Estas son solo algunas de las propuestas que el colectivo pide negociar con Xunta y Concello para dar una solución definitiva a las carencias de la vía. «Nos ponemos a su disposición para colaborar en todo lo que sea preciso», se ofrece la asociación, que ha celebrado varias asambleas para pactar las alegaciones con los residentes.