Un bosque autóctono en el polígono de Bergondo

La Consellería de Medio Ambiente concederá una ayuda de 60.000 euros a la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas Terras do Mandeo para la creación de un bosque autóctono de uso público en el polígono de Bergondo.

La Xunta concede esta subvención al amparo de una convocatoria para el impulso de proyectos de fomento de las infraestructuras verdes en espacios urbanos y periurbanos. La actuación se enmarca dentro de la estrategia de la Reserva de Biosfera para la recuperación de los espacios naturales urbanos.

El bosque autóctono se acondicionará en una parcela de 79.854 metros cuadrados. El proyecto incluye la eliminación de especies invasoras, la plantación de especies arbóreas propias del bosque atlántico, la creación de pequeños hábitats para la fauna local y polinizadores y la mejora de la accesibilidad a través del acondicionamiento de caminos naturales y espacios de estancia.

La delegada de la Xunta, Belén do Campo, visitó este lunes la zona acompañada por representantes de la Reserva, el Concello de Bergondo y el parque empresarial. La representante autonómica explicó que con esta ayuda, el Gobierno gallego no solo busca la recuperación ecológica del espacio, sino también su «aprovechamiento como recurso didáctico y de sensibilización ambiental para la población». Do Campo y el gerente de la Reserva, Diego López, detallaron que el plan incluye la instalación de paneles informativos sobre los valores naturales del lugar, itinerarios interpretativos y puntos de observación estratégicos, incluido un mirador sobre la ría.