El Concello prevé un Rock in Cambre el 27 de septiembre con The Rapants

El Concello de Cambre prevé celebrar el festival Rock in Cambre el sábado 27 de septiembre. En la cita actuarán, a falta de formalizar la firma del contrato, The Rapants y Heredeiros da Crus, según fuentes municipales, que señalan que se baraja a Killer Barbies y Forraje para completar el cartel. El Ayuntamiento asegura que el pliego y los trámites están a punto y espera sacar a contratación el festival «próximamente».

Las actuaciones de The Rapants y Heredeiros da Crus están «apalabradas», cerradas a falta de sellar en papel el acuerdo. Killer Barbies y Forraje, sin embargo, son contrataciones probables pero que todavía no se dan por segura, señalan fuentes próximas a las conversaciones para cerrar el festival cambrés, que este verano alcanza su 33 edición.

El Gobierno local confía, así, en salvar esta emblemática cita musical cambresa, que quedó sin sacarse a contratación cuando la anterior alcaldesa, María Pan, de Unión por Cambre (UxC), dimitió y se dio el cambio de guardia en el que tomó los mandos Diana Piñeiro al frente de un Gobierno local del PP. En la entrevista a este diario, pasado un mes desde su investidura, la regidora ya adelantó su intención de volver a «los orígenes» el Rock in Cambre y de que volviese a celebrarse el 14 de agosto, víspera de las fiestas de la capital municipal, como fue tradición durante años. Pero ya aclaró que para este año resultaría imposible devolver la cita a esa fecha porque la comisión de fiestas de Cambre ya tenían comprometido el 14 de agosto para otras actuaciones.

Piñeiro aseguró que estaba «muy metida» en las gestiones para sacar adelante el festival este año. «Estoy barajando otra fecha y tratando de encajar y no agobiar al funcionario. Yo no tengo personal», explicó la alcaldesa, y justificó por esa falta de personal y por la situación de «caos» su decisión de renunciar a la celebración de la feria galaico-romana Galaicoi este año. «Un día un técnico me dijo: ‘Mira, Diana, tú decides: si me meto con la Galaicoi dejamos el Mañanceiro y lo perdemos’. No le daba tiempo. No hay nada que hablar. El Mañanceiro, por supuesto. Y el dinero de la Galaicoi va a las ANPA», relató sobre la renuncia a la feira histórica que impulsó el Gobierno de UxC. El partido de los dos exalcaldes, de hecho, había dejado encauzada la contratación de la feria y, al trascender que no se realizaría, sostuvo que el PP la anulaba «porque lleva el sello de UxC».