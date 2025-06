El Ministerio ve «compatible» la senda de las marismas con su conservación

El Ministerio para la Transición Ecológica defiende en respuesta a una pregunta del BNG el proyecto para la creación de un sendero por el borde litoral de las marismas del río Baxoi.

El departamento estatal considera que esta actuación es «compatible» con la conservación del humedal, que fue incluido en la propuesta de ampliación de la Rede Natura (que no llegó a aprobarse).

«Este Ministerio es plenamente consciente de los altos valores medioambientales de las marismas del Baxoi y comparte que debe primar la preservación de dichos valores sobre cualquier otra cuestión», afirma en una respuesta por escrito al Congreso. El departamento defiende que la finalidad de la obra es «la recuperación de la servidumbre de tránsito» en el borde perimetral, «sobre terrenos colindantes con el humedal y en algún punto degradados»: «En ningún caso se propone actuación alguna en el propio humedal», subraya.

El Ministerio incide en que la finalidad es recuperar la servidumbre de paso, «dejándola expedita para un uso público y gratuito» y defiende que los trámites cumplen la legislación ambiental, que exime este tipo de intervenciones de una evaluación ambiental.

Transición Ecológica no responde a las preguntas del BNG relativas a la relación de esta senda y la proyectada por el Concello de Miño, que finaliza en las inmediaciones de A Ponte do Puzo. Tampoco aclara si valoró otras alternativas para la conservación y recuperación de este espacio natural que no pasasen por ejecutar un camino.

Suscríbete para seguir leyendo