Carral vota hoy una modificación para incorporar 1 millón de euros al presupuesto

El Gobierno local de Carral lleva este jueves a pleno extraordinario un suplemento de crédito para incrementar el presupuesto en 1,065 millones de euros. El importe representa una sexta parte del total de los presupuestos municipales , que el Concello tiene prorrogados de 2024 y que ascienden a un total de 6,3 millones de euros.

Los fondos se obtienen del remanente de tesorería. La mayor cuantía, 529.442 euros, se destinará a edificios y otras construcciones. El segundo mayor importe, 280.000 euros, se reserva a nuevas inversiones en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Para limpieza y aseo se consignan 74.117 euros; para mantenimiento de zonas verdes, 66.557 euros, y para estudios y trabajos técnicos, cuatro partidas: una de 38.000 euros, otra de 30.000 euros, otra de 25.689 euros y otra de 21.310.

En la propuesta de modificación de crédito, el alcalde, Javier Gestal, justifica la «necesidad» de la modificación presupuestaria por «la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, para los que, no existen créditos definidos en el presupuesto vigente» o para los que existen créditos insuficientes y «para llevar a cabo la realización y /o finalización de ciertos proyectos o gastos por la necesidad de mejorar o continuar prestando ciertos servicios, los cuales no pueden demorarse al siguiente ejercicio». Para aprobar la iniciativa bastará mayoría simple.