Transportes rechaza mejoras en el cruce de la vía N-651 en Paderne

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible rechazó realizar mejoras en la intersección entre la carretera autonómica AC-164 y la estatal N-651, concretamente en el punto kilométrico 7,5, en el concello de Paderne, al considerar que no se trata de una intersección de riesgo, en respuesta al diputado del BNG, Néstor Rego. «La vía no presenta unos índices de accidentalidad anormalmente elevados en comparación con otras carreteras análogas de la red», sostiene el Gobierno central, que dice que este tramo no está catalogado como un Tramo de Concentración de Accidentes (TCA).

En septiembre del pasado año, el Ministerio de Transición de Transportes hizo pública la adjudicación de unas obras de mejora en el cruce, anunciando la construcción de una rotonda dentro de un plan conjunto de actuaciones de conservación y mejora en la provincia, pero todavía no se han iniciado.

La mejora de esta intersección es una antigua demanda del Concello de Paderne, que aprobó varias mociones en los últimos años para exigir mejoras en este tramo, muy transitado por los vecinos de la zona. El Bloque solicitó medidas urgentes al Ministerio al considerar que la carretera tiene varios puntos «peligrosos», siendo esta intersección uno de los más conflictivos. Situado en la salida de A Ponte do Pedrido, en Souto, Néstor Rego señaló que se trata de un cruce, conocido como el cruce de Chantada, con una elevada siniestralidad. Se queja de la «deficiente» señalización del cruce, unido a que se encuentra en una curva pronunciada. «Lo que están haciendo no solo pierde credibilidad, sino que le están faltando al respecto a los vecinos de Paderne », sostiene.

El Ministerio aseguró el pasado año que las obras, que no superan los 200.000 euros, se financiarán con cargo al contrato de conservación y explotación de carreteras del Estado en la provincia, aprobado en el Consejo de Ministros el 22 de noviembre, con un valor estimado global de 25,6 millones de euros.

La Xunta también abordó en noviembre nuevas actuaciones de mejora de la carretera AC-164 a su paso por el ayuntamiento de Bergondo. En concreto, la Xunta anunció que actuaría en un trecho de la carretera a su paso por Fiobre.