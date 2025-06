Enfrentamiento político por la gestión del comedor del colegio de Vales Villamarín en Betanzos

El comedor del colegio Vales Villamarín está en el punto de mira de la Xunta y del Concello de Betanzos. Después de que la portavoz del PP municipal, Cecilia Vázquez, reconociese que hubo un «error administrativo» al anunciar la ayuda que la Xunta aportaría al servicio de comedor para este curso, —un servicio subvencionado por el Concello y por la Anpa— la alcaldesa, María Barral, insta al conselleiro de Educación a hacerse cargo de la gestión del mismo para enmendar este error que la regidora dice que anunciaron «a bombo y platillo sin comprobar nada».

La portavoz del PP aseguró que el importe de la subvención sería de 293.000 euros, es decir, más del doble que la anterior, dotada de 125.000 euros. Sin embargo, la cantidad real es de unos 160.000 euros menos de lo anunciado. Basándose en el supuesto incremento, la edila quería exigir una bajada en el precio de las tarifas del comedor. «Los usuarios de este servicio y el propio Concello merecemos más seriedad y respeto», afirma Barral, que dice que hasta ahora solo anunciaron «humo».

La alcaldesa exige a la Xunta dotar al colegio de un espacio suficiente para que los niños y niñas no tengan que hacer dos turnos en el comedor, puesto que ya hay inscritos 500 menores, y todavía no está cerrado el plazo para inscribirse en el servicio, por lo que incluso podría aumentar. «Cada años hay más alumnos que demandan este servicio, y no podemos ofrecerles menos recursos», dice la betanceira.

El PP reconoce un "error administrativo"

La portavoz popular aclaró que ya había tratado previamente lo ocurrido con la Anpa del centro, y precisó que el nuevo convenio se aprobará «previsiblemente» el próximo lunes en el Consello de la Xunta.

Al mismo tiempo adelantó que para tratar de compensar el citado error, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, le manifestó su compromiso de que los servicios técnicos de su departamento estudiarán in situ determinadas necesidades del servicio de comedor del centro educativo Vales Villamarín para afrontar «algunas mejoras con inversiones al margen del convenio de colaboración».

El diputado socialista Julio Abalde le reclamó este viernes a la Xunta en el Parlamento, a través de una proposición no de ley, fondos para acometer una «reforma integral de los tres centros educativos públicos de Betanzos, además de establecer una planificación idónea para acometerla, incluyendo los polideportivos situados en los recintos educativos.

El diputado socialista defendió en comisión a urgencia iniciar la rehabilitación de edificios que presentan «notables deficiencias debido a su antigüedad y a la falta de atención necesaria por parte de la Xunta». Respeto al colegio Francisco Vales Villamarín, destacó que se trata de uno de los centros educativos con mayor matriculación de alumnos en toda Galicia.

El PSOE demanda una "reforma integral" de los centros públicos

«Pese a que en años pasados se realizaron arreglos atendiendo a solicitudes de la comunidad educativa, falta aún un segundo bloque de obras para completar una reforma integral que no da llegado», afirmó el socialista. Agregó además que entre las deficiencias que profesorado y alumnado sufren diariamente se encuentran goteras, filtraciones de agua, pérdidas térmicas y problemas de iluminación, entre otros defectos.

El Concello de Betanzos adjudicó hace un mes a Alimentación Saludable Gallega SL el servicio de comedor escolar y madrugadores del Vales Villamarín y comedor de l a escuela infantil municipal Santiago de la Fuente durante los próximos dos años.

El precio del comedor por día, IVA incluido, será de 4,78 euros. El servicio de madrugadores con desayuno ascenderá a 2,57 euros por día y, sin desayuno, a 1,84 euros. La tarifa mensual será de 95,60 euros, que se reducirá a 71,70 en septiembre, diciembre, enero, junio y el mes de Semana Santa.

El Concello de Betanzos regulará las bonificaciones en base a la situación financiera de cada familia, favoreciendo a las que se encuentren en situación de exclusión social. El Concello realizará descuentos además para familias numerosas, monoparentales, con mayores o dependientes a su cargo. También para familias acogedoras o víctimas de violencia de género. Las bonificaciones suponen para el Concello un coste total de 182.500 euros al año.