Sin bar en la cárcel de Teixeiro: 500 funcionarios optan por el táper

Los funcionarios que llegaron hace poco a la prisión de Teixeiro, en Curtis, no se sorprendieron cuando vieron que la cafetería no estaba operativa. Y es que son muchas las prisiones que han visto desaparecer sus bares durante estos últimos años en España. Pero este no era el caso de Teixeiro, que presumía de contar con su propia cafetería con comedor que estuvo abierta de forma ininterrumpida desde 1998, el año de la apertura de sus instalaciones.

Hasta ahora. El concurso ha quedado desierto y la plantilla ya empieza a notar sus efectos en el día a día. Después de que la prisión se quedase sin el servicio de cafetería y comedor por falta de licitadores el 6 de junio, los 500 funcionarios que se encargan de trabajar en la prisión se han visto en la obligación de tomar sus propias medidas para combatir la falta del servicio.

Fuentes afectadas afirman que, mientras no encuentran una solución, los funcionarios han optado por llevar sus propios táperes y por instalar unas cafeteras en el espacio de la cafetería. Los trabajadores lo llevan «bien» por el momento, aunque esperan que alguna empresa se hago cargo del servicio en los próximos meses, puesto que los puntos de alimentación más cercanos se encuentran a unos diez kilómetros.

Los visitantes también han notado su ausencia este mes. Y es que la cárcel recibe decenas de visitas de familiares y allegados cada día, que en algunos casos optaban hasta ahora por esperar en la cafetería. Los funcionarios ya se habían hecho a la idea, puesto que veían que «los días iban pasando» y no se presentaba ninguna empresa. La oferta se sacó a concurso a finales del año pasado, y este mes finalizó el período de exposición pública, puesto que cada contrato tiene una duración de cuatro años.

La cafetería abría hasta ahora de lunes a domingo

Mientras tanto, los trabajadores van llevando el día a día a base de turnos. La organización es fundamental para que todos hagan uso del espacio, que hasta el mes pasado daba servicio desde las 7.00 hasta las 17.00 horas de lunes a domingo, ofertando un menú diario de nueve euros.

Este mes llegaron unos 60 funcionarios de otros puntos de España que tampoco contaban con este servicio en las instalaciones penitenciarias, por lo que no se sorprendieron con la situación. El resto espera no tener que verse en la obligación de normalizarlo, puesto que la cafetería es un servicio «importante» para ellos.