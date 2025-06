«En ocasiones en las que podríamos actuar, pasamos página»

Concepción Campos es doctora en Derecho experta en la gestión municipal y transparencia. Codirectora de la Red Localis, se ha especializado en la prevención de la corrupción y la respuesta a la misma desde el nivel local, facilitando formación a los concellos para poder entender sus obligaciones.

¿Por qué realiza el Consello de Contas estos informes de fiscalización municipal?

El Consello de Contas tiene desde el año 2015 encomendada una función adicional que es la de prevención y luchar contra la corrupción. En otras comunidades hay oficinas anticorrupción específicas. Hace falta llevar a cabo estos controles, pero que también hay que ayudar a los concellos. Tienen muy poquitos recursos a la hora de contratar, a la hora de responder a todas las obligaciones que se requieren en materias de transparencia. En los últimos diez años se han aprobado multitud de normas, que les han impuesto multitud de obligaciones, pero en ese periodo se vieron a su vez limitados por la reposición. Tienen menos recursos y muchas más obligaciones. Con esto no quiero excusar un incumplimiento, pero a veces somos poco realistas.

¿Cuáles son los puntos débiles en la legislación vigente a la hora de atacar estos problemas?

Por una parte, la concienciación, la formación. Evidentemente, los gobiernos se presentan a las elecciones y saben algo de esto. Pero no hay formación de nuestros cargos electos, y pasa también dentro de las propias entidades. A veces contratan con los mismos, porque en muchas ocasiones dices ‘ ya sé que me lo hace bien’. No necesariamente tiene que ver con que haya nada extraño, sino que simplemente lo que quieren es hacer algo más fácil. Mucha gente no va a detectar un conflicto de interés porque tampoco tiene muy claro cuando lo hay y después, una vez que lo detectas, la proximidad es un problema. En los concellos a veces tienen muy poco personal y nadie se quiere enfrentar, nadie quiere tener problemas y en ocasiones que podríamos actuar, pasamos página directamente.

¿Cuáles serían las posibles soluciones a estos escollos?

Hay distintos polos que se deberían trabajar. Primero, las diputaciones. Porque tienen una obligación legalmente establecida de apoyar a los municipios de menos de 20.000 habitantes. Y los recursos que tienen, aparte de dedicarse a obras y servicios municipales, también deberían dedicarse a darle soporte a ellos. La Diputación puede crear un pool de un equipo muy potente de contratación que apoye y sea un recurso. En el tema de transparencia, la Xunta de Galicia en su día trabajó muy tempranamente ya un portal de transparencia con una guía para que se adhirieran los ayuntamientos. Y luego está la parte de la formación sobre la corrupción y su prevención. En la contratación pública, por la propia dimensión del mundo local, es un riesgo muy elevado, porque todos se conocen, muchos han compartido su vida pasada estudiando o trabajando. En mi experiencia , creo que tendríamos que dimensionar un poco todo esto. Está bien la represión, el tirón de orejas. Porque no todos los que no cumplen es porque no pueden cumplir.