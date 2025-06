Rechazo vecinal a la cesión de las naves de la Cros a la Fundación Cetim

El futuro de los esqueletos de las naves de la Cros continúan siendo inciertos. Tras el aplazamiento por parte del gobierno local de la votación sobre la propuesta de reclasificar y ceder a la Fundación Centro Tecnológico de Investigación Multisectorial (Cetim) los terrenos, los vecinos de O Burgo y Río Trabe han mostrado su malestar sobre la manera en la que se está tomando la decisión.

Los vecinos de O Burgo abordaron el tema en la reunión de la asociación O Noso Burgo este jueves. Allí hubo una «unanimidad total», según su presidente Ramón Sixto, en el rechazo a la cesión de los terrenos de la Cros a la Cetim sin antes pasar por un proceso de licitación pública.

«Si Cetim quiere ser adjudicataria, que pase por un proceso de licitación pública», señala Ramón Sixto. «La gente no ve nada claro que donemos unos 15.000 metros cuadrados a esta gente sin ningún euros. Y los vecinos no ven nada claro que no se ponga ningún tipo de aval».

Entre las dudas planteadas durante la asamblea están las relacionadas con el impacto ambiental del centro tecnológico, así como lo relativo a las plazas de aparcamiento de la zona. «Cuando una empresa de este tamaño ocupa unos terrenos así, debería pagar un canon», afirma Sixto. «La Ciudad das TIC paga un canon, pero aquí parece que es por la cara todo. A cero euros está todo en el aire, sin garantías de nada».

Otra de las asociaciones que se mostraron recelosas ante el proyecto fue la de Río Trabe. «Nosotros no nos oponemos a que se haga algo en la Cros, de hecho nos parecería estupendo», explica el presidente Óscar Veiga. «Lo que no entendemos es que se quiera hacer tan deprisa, al primero que se presenta. No entendemos muy bien qué intenciones hay y lo que pedimos es que se haga de una forma transparente y con una licitación pública, no adjudicando a dedo algo por 50 años y con muy escasos beneficios para Culleredo».

A todas las asociaciones vecinales el Cetim les hizo una presentación a principios de este mes y allí «surgieron muchas dudas», desde a qué se destinarán los beneficios que tenga la fundación hasta si los empleos planteados impactarán realmente en el municipio o se traerá a gente de fuera. «Todas esas dudas tendrían que aclararlas y resolverlas. No se va a adjudicar algo sin saber cómo se van a utilizar los locales que quedan para uso público, cómo funcionan los aparcamientos, o si va a estar descontaminada la zona», señala Veiga. «Entendemos que todo eso es lo que tiene que ir en unos pliegos de adjudicación».

Tanto Veiga como Sixto señalan que los vecinos son los primeros interesados en que se solucione a problemática de los terrenos y el futuro de las naves, pero para ello, dicen, hace falta «más transparencia».

La propuesta de la Fundación de Cetim para las naves se centra en la creación de un Centro Tecnológico de Excelencia para la Competitividad en Economía Circular.

La implantación de este centro podría generar hasta 200 puestos de trabajo en investigación y tendría como objetivo central promover la economía circular a través e materiales avanzados y biotecnologías. Contaría, además, con espacio de coworking y emprendimiento, del que se encargaría la Diputación.

También se prevé que, en la rehabilitación de las naves, se construya un auditorio y salas polivalentes que se pudieran al servicio del Concello y los vecinos. El exterior dispondrá de aparcamiento de uso público y 12.000 metros cuadrados de zonas verdes.

El proyecto cuenta con el aval positivo de un informe de la Diputación, pero el gobierno local liderado por José Ramón Rioboo prefiere esperar al análisis de la Xunta antes de volver a llevar a pleno la cuestión de la recalificación de los terrenos, para despejar las dudas jurídicas de la propuesta.

Desde la oposición, el BNG insiste en recuperar el antiguo proyecto para dedicar el esqueleto en un centro cultural metropolitano, que dé también servicio a los municipios de Oleiros y Cambre. Esta fue rechazada tanto por el PSOE como por Alternativa dos Veciños, mientras que el Partido Popular se abstuvo.