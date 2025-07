Bautismo de barro para crear coas mans en Oleiros

Terceira xeración de oleiros de Buño, actual titular do obradoiro familiar Alfarería Lista —despois de xubilarse o seu pai— e profesor da escola municipal de Oleiros, Alberto Añón invita a veciños e visitantes a iniciarse no arte de «crear coas mans» nas sesión de Bautismo de torno. A actividade realízase en cada unha das cinco sesións das Tardes no Alfar, que programa o Concello oleirense, para abrir boca antes dos concertos. Na sesión deste xoves, o traballo co barro comezara ás 19.00 horas e precederá a un concerto en solitario de Miguel Costas, a partir das 20.00, no parque das Torres de Santa Cruz.

Os asistentes poderán probar a elaborar unha peza co torno, coa axuda e as indicacións de Añón. «Que non teñan medo ningún. É un oficio bonito», anima aos que nunca probaron o traballo con barro ou no torno. Calcula que dará tempo a que participen unhas 12 persoas e explica que a actividade non inclúe a cocción das pezas, polo que non poderían meterse despois en auga, pero servirán como decoración.

Con 31 anos, Añón afronta xa o seu terceiro verán como profesor da escola oleirense, tempo no que, asegura, xa constatou o crecente interese pola cerámica. «Notouse moitísimo», afirma e precisa que no seu primeiro ano había dous grupos de alumnos e agora hai tres de adultos e dous de nenos.

Añón opina que o rexurdir da cerámica é froito da pandemia. «A xente botouse un pouco a facer cousas coas mans, explorar un pouco, distraerse de todo o que pasara». E apunta tamén á «versatilidade tremenda» e ás «posibilidades que ten a cerámica con respecto a outras artesanías en técnicas e acabados».

O oleiro combina, tanto nas ensinanzas na escola municipal como no seu traballo de obradoiro, a tradición coas tendencias máis actuais. «Seguimos facendo pezas tradicionais, que vendemos en feiras como Alfaroleiros ou en diversos puntos de España, e despois estou traballando moito con restaurantes a nivel de vaixelas, pratos e recipientes para empratar comida. E a verdade que moi contento», conta.