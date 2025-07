Creadoras en la sombra, bajo el foco en Cambre

«Es un espectáculo con espacio para la risa, la emoción y en el que se aprende mucho», resume Silvia Penide sobre Feminino Plural, propuesta en la que la cantautora arteixana y la también música y creadora Carla López recuperan y reivindican «la importancia de la mujer en el mundo del arte, porque muchas veces no tuvo su sitio o no estuvo debajo del foco cuando le correspondía», asegura Penide. Las artistas llevarán su espectáculo este viernes, a las 20.00, al Parque da Igrexa de Cambre.

El recorrido empieza con Clara Schumann. «Nos vamos bastante atrás», señala Penide y explica que, después, dan «pinceladitas» sobre contribuciones femeninas al mundo del arte, en algunos casos, que ellas mismas desconocían e incorporaron a su espectáculo tras seguir la pista que alguien les contó. «Algunas de las autoras que llevamos no las conocíamos o desconocíamos que obras muy importantes firmadas por un artista masculino tienen una coautora. Por ejemplo, Everybody knows, de Leonard Cohen, tiene una coautora que, si la quieren conocer, que vengan mañana», invita divertida Penide.

Hay tres pilares que, asegura la artista, nunca faltan: «Las que siempre llevamos con nosotras son Guadi Galego; Mari Trini, además con una canción que consideramos uno de los himnos por excelencia, Yo no soy esa, nos parece toda una declaración de intenciones; y Patty Smith. La gente no se puede perder nuestra pronunciación en inglés, un inglés excelso», bromea.

El espectáculo se asienta sobre la música, dos voces y teclado. Pero, en el espacio que deja a la palabra, en algunos espectáculos da cabida a más artes, como será el caso de la actuación en Cambre. Incluirá la lectura de algunos pasajes de libros y «un pequeño homenaje a la mujer como creadora en la pantalla». En el cine, «y en alguna serie famosa de televisión, no desvelo cuál. Que la gente venga y lo vea», anima de nuevo Penide. Por Galicia, España, Centroeuropa, Estados Unidos o Latinoamérica pasa el recorrido de Feminino Plural.