Las bailarinas de Sada, a la conquista del Mundial

La escuela de baile Sadanza cumple esta semana un hito histórico. 31 de sus bailarinas participarán en el Mundial de Danza, que se celebra hasta el 12 de julio en Burgos. Las bailarinas llegan tras haber quedado en los primeros puestos de las categorías nacionales, listas para demostrar su trabajo de este curso.

Y es que este es un grupo de muy «especial», señala Clara Losada, la directora de la escuela, que destaca, sobre todo, «lo que curran». «Hay muy buen rollo, trabajan muchísimas horas. Es muchísima dedicación y esfuerzo, porque algunas ya están en la universidad, otras están en Bachillerato, y lo está haciendo todo coincidiendo con selectividad, compaginándolo súperbien».

El grupo tiene bailarinas de entre 8 y 20 años, que entrenan dos horas de lunes a sábado durante el curso y, a medida que se acercan las competiciones, algunas aumentan las horas. «Están todas súperpreocupadas las unas de las otras, las mayores pendientes de las pequeñas. Es emocionante la admiración que se tienen, y por eso las escuchan y les hacen caso», afirma Losada.

Para hacer todo esto posible, la academia cuenta con « un conjunto de profesores dispuestos a darlo todo y entregarlo todo», dice la directora. Pero hay, además, una nota de pasión de las alumnas: «Ellas quieren más constantemente. Es como que su cabeza no para y nosotros, a cambio, tampoco paramos».

La directora remarca el crucial esfuerzo que hacen la familias. Hasta Burgos se han desplazado varias de ellas, con camisetas personalizadas para apoyar a las chicas, y muchas en sus vacaciones para poder estar con sus hijas en una de las competiciones más importantes de su vida. «Económicamente es un gasto —explica Losada—. Al final las familias lo pagan todo, desde la equipación del país, el dispositivo con el que tienes que venir, todo lo necesario para concursar lo sufragan las familias».

Para las más pequeñas del equipo, como Adriana Bretaña, es la primera vez en una competición de este tamaño. La bailarina, de once años, confiesa que está «un poco nerviosa», pero admite que el baile es «una cosa que me encanta, sobre todo mi solo, en el que hago acrobacias, lo que más me gusta». Ella lleva en la escuela desde los cinco años y espera dedicarse a ello algún día.

El Mundial es especialmente emocionante para Adrianne López, una de las veteranas del grupo, que ha conseguido clasificarse por primera vez con un solo. «Fui pasando por todas las categorías y llevando solos de contemporáneo toda la vida. Y este año cambié a lírico y competía contra muchísimas personas. No esperaba clasificarme, pero después de todo el trabajo de este año creo que lo tengo muy merecido».

López admite que el baile es una disciplina que «requiere bastante compromiso», en particular por lo que supone el trabajo en equipo. «Al final, si falla una, falla el equipo entero», afirma. De esta semana del Mundial de Danza espera, no solo un buen resultado, sino también poder compartir tiempo con sus compañeras y conocer gente de los diferentes países participantes.