Una banda de estafadores cae tras la denuncia de una vecina de Cambre víctima del fraude del 'hijo en apuros'

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal dedicado a las denominadas estafas del hijo en apuros tras la denuncia presentada por una vecina de Cambre. La base de operaciones de esta banda estaba en la localidad albaceteña de Hellín y la operación, denominada Guros, ha culminado con dos personas investigadas y con la identificación del cabecilla del grupo, responsable de la captación de colaboradores y la gestión del dinero estafado.

La investigación la inició el Equipo contra la Ciberdelincuencia de la Guardia Civil de A Coruña (Equipo @Coruña), en colaboración con el Equipo @Albacete, tras la denuncia de una vecina de Cambre que fue engañada a través de un mensaje de WhatsApp que simulaba ser de su hija. La mujer realizó transferencias por un valor total de 4.990 euros "creyendo que ayudaba a su descendiente en una situación de urgencia", según explica la Guardia Civil en un comunicado.

El grupo criminal estaba compuesto por al menos tres individuos. Dos de ellos, residentes en Hellín (Albacete), de 24 y 26 años, actuaban como mulas de dinero, recibiendo las transferencias de las víctimas. El tercer implicado, de 26 años, residente ahora en Valencia y anteriormente en Hellín, fue identificado como el captador y organizador de la trama. Las autoridades subrayan que "cabe destacar que tanto una de las 'mulas' como el captador contaban con antecedentes delictivos por hechos similares, lo que indica su experiencia en este tipo de fraudes".

Los investigadores lograron identificar a los receptores de las transferencias de dinero y, posteriormente, al cerebro de la organización, quien dirigía las operaciones y era el beneficiario final del dinero estafado.

Las diligencias instruidas por la Guardia Civil, junto con los investigados, han sido puestas a disposición de los Juzgados de Guardia de A Coruña y Hellín (Albacete), lugares donde se procedió a la detención de los implicados.

¿Qué es la estafa del “Hijo en apuros”?

La Guardia Civil explica que el llamado fraude del hijo en apuros consiste en "mensajes recibidos por SMS, o Whatsapp, donde los ciberdelincuentes se hacen pasar por tu hijo o hija". Los estafadores utilizan un número de teléfono desconocido y alegan que su móvil --supuestamente el de tu hijo o hija-- se ha roto, por lo que te piden que te comuniques con ellos a través de WhatsApp. "El objetivo de esta estafa es engañar a la víctima para que realice un pago", avisa la Guardia Civil.

¿Qué hacer?

Si has recibido el mensaje de texto (SMS) o Whatsapp descrito, pero no has llegado a interactuar con el número de teléfono a través de WhatsApp, ni has realizado ningún pago, bloquea el número de teléfono y elimina dicho SMS.

Si tienes dudas sobre la autenticidad de la situación y quieres comprobar que realmente no se trata de tu hijo o hija, contacta directamente con él o ella por la vía habitual. Puedes llamar directamente por teléfono y realizarle una pregunta que sepas que solo tu hijo sabría responder.

Si, por el contrario, has llegado a interactuar con el número que te ha enviado el SMS, o incluso, has realizado algún pago, sigue los siguientes pasos: