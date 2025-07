La Audiencia ratifica el rechazo a un desahucio que reclamó la Sareb en O Graxal

La Audiencia Provincial de A Coruña ha desestimado el recurso de apelación presentado por la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) contra una sentencia que le denegaba la solicitud de desahuciar a vecinos del número 33 de la calle Curros Enríquez, en O Graxal, en el concello de Cambre. Los jueces ratifican el fallo del Juzgado de Primera Instancia número 12 de A Coruña y dictan que pueden continuar en su domicilio hasta 2027, como recoge el contrato de arrendamiento que tienen en vigor, reza la sentencia. Contra este fallo, que impone las costas a la Sareb, cabe recurso.

La sentencia desecha los argumentos de la sociedad y le afea que se refiera a los inquilinos como si no los tuviese identificados. "Nadie cuestiona que la Sareb sea la actual titular dominical del edificio. Lo que se discute que los vecinos ni son 'los ignorados ocupantes' (el tercer pleito que tienen y no sabe quiénes son), ni son ocupantes sin título, pues tienen un contrato de arrendamiento que Sareb conocía de litigios anteriores", dictan los jueces. "Y ahora se reconoce que Conpronor S.L. (que tenía contrato con la propietaria Promotora Río Fabaiños S.L.) y RKS Estate, Societé en Commandite Speciale eran gestoras de los activos de la promotora, entre los que se encontraba el edificio", zanja, después de que la Sareb cuestionase la legitimidad de las gestoras para arrendar viviendas que no eran de su propiedad.

"O bien estamos en presencia de un gran gran engaño, donde se arrendó un gran número de viviendas y se cobraron las rentas por alguien ajeno al inmueble, o bien debe aceptarse la validez de la gestión realizada. Se trataría de una suerte de macroestafa en la que personas perfectamente identificadas habrían orquestado una simulación de arrendamientos, persistentes durante años, que afectaría a todo el edificio, a un gran número de familias", expone la sentencia sobre las alegaciones de la Sareb. "Y nadie planteó duda alguna sobre la corrección de los arrendamientos durante todos los años transcurridos. Ni la propiedad, ni los gestores de sus activos, ni la administración concursal inquietó en ningún momento a los engañados inquilinos", continúa. Y resuelve: "El contrato inicialmente debe considerarse válido".

La abogada de los inquilinos, Marta Vázquez Golpe, explica que esta es la primera victoria en apelación. Y prevé que pronto se resuelvan en el mismo sentido, a favor de los vecinos, otros tres recursos presentados por la Sareb contra sentencias que también denegaron el desahucio de arrendatarios, a los que también representa ella.