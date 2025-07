USO avanza que Inspección ha requerido a Sada por incumplimientos laborales

La Unión Sindical Obrera de Galicia (USO Galicia) hizo público este sábado que la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social ha requerido al Ayuntamiento de Sada ante la constatación de diversos incumplimientos laborales.

El sindicato afirma que, el pasado febrero, un inspector visitó Sada debido a varios incumplimientos denunciados por la sección sindical, tales como, enumeran, «vulnerar derechos del personal de la piscina», no haber convocado el Comité de Seguridad y Salud Laboral (CSS) durante más de 14 meses, o «negarles» a los trabajadores del Servicio de Emergencias Municipal (SEM) la categoría de bomberos «para no aplicarles el coeficiente reductor en su edad de jubilación». USO asegura que Inspección de Trabajo ha constatado que los reconocimientos médicos solo se han realizado «a dos trabajadores del plan de empleo, no constando documentación de renuncia a su realización por parte del resto». También citan otras infracciones como «no haber realizado reconocimientos médicos a los trabajadores de la piscina», no haber informado a los delegados de prevención de un accidente de trabajo, no haber activado el protocolo contra el acoso laboral, sexual y por razón de sexo, no tener reglamento de segunda actividad o no tener, en la Relación de Puestos de Trabajo, puestos de segunda actividad en el servicio de Emergencias.