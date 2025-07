El Castelo Conta celebra diez años con música, humor y gastronomía

El Castelo Conta vuelve la semana del 22 de agosto para celebrar sus diez años con una amplia programación de conciertos, monólogos, una gran foliada y tapas preparadas en directo.

El día grande del festival se celebrará el sábado 30 de agosto, con un recorrido andando por las aldeas de Castelo y paradas con historias en cada uno de ellos, para luego terminar en un gran espectáculo de humor dirigido por el director del festival, Xosé A. Touriñán. Al escenario se subirán cómicos como David Amor, Lucía Veiga, Quico Cadaval o Javier Veiga.

Una de las grandes novedades de este año será el auditorio natural de Monte Xalo, con capacidad para 500 personas, donde los asistentes podrán ver las actuaciones de Carlos Núñez, Sés, Ortiga o Tanxugueiras en una sesión vermú el domingo 24.

No serán los únicos invitados musicales del Castelo. En la programación también hay citas con 9louro, The Rapants o Abril, que participarán en Vermús na Taberna, donde habrá tapas preparadas por algunos de los mejores cocineros gallegos. Entre ellos estarán Jorge Trigo, de A Espiga; Bego Vázquez, de Regueiro da Cova, o Kike Piñeiro y Eloy Cancela, de A Horta do Obradoiro.

Además, los asistentes podrán participar en una gran foliada o disfrutar del estreno del documental Buscando a nova regueifa. Tampoco faltarán los encuentros con los vecinos más mayores, que compartirán sus historias en diferentes puntos de la parroquia, como Monte Xalo, Castelo de Abaixo o Vilaverde.

El broche de oro lo pondrá Touriñán en la Gala por los diez años con su espectáculo Somos criminais e punto final, junto con Carlos Blanco.