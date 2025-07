Entidades alertan de que o expediente para declarar BIC o Carlos Maside vence o día 1

Entidades, colectivos e personas a título particular se reunirán o lunes, día 21, ás 19.30, na sede da asociación cultural Alexandre Bóveda «diante da inminente caducidade do procedemento para a declaración como BIC do Museo Carlos Maside». «O expediente caduca o próximo 1 de agosto», avisa a entidade.

«O Museo Carlos Maside, situado no Castro de Samoedo en Sada, está a punto de perder a oportunidade de ser declarado Ben de Interese Cultural por mor da paralización do procedemento administrativo que se incoou hai case dous anos», afirma. «O museo, que alberga o proxecto museográfico concebido por Luis Seoane e Isaac Díaz Pardo en plena ditadura franquista, é tamén un lugar de memoria fundamental para a cultura galega», destaca a asociación.

A reunión que se celebrará o lunes está convocada de forma conxunta pola Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña, a Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, a Asociación Eiravella de Betanzos e a Asociación Cultural Irmáns Suárez Picallo de Sada, apunta a entidade que acollerá o encontro na súa sede, nunha nota de prensa enviada aos medios de comunicación. «Todas as persoas, colectivos e entidades interesadas na preservación do noso patrimonio cultural están convidadas a participar», convida a Alexandre Bóveda.