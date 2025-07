«Me gusta observar todo, sentarme y mirar»

La biblioteca verde del Centro de Extensión Universitaria y Divulgación Ambiental (Ceida) de Oleiros alberga estos días, además de miles de libros sobre todo tipo de especies, una exposición de la ilustradora Alicia Pacheco. Conocida como Alo Ilustraciones, muestra su «observatorio» y estudios de las especies del entorno de la ría de A Coruña.

¿Cómo se inició en el mundo de la ilustración?

Yo dibujo de toda la vida, pero desconecté una temporada hasta que en 2018 me compré unas acuarelas. Me iba a pintar y descubrí que era algo que me relajaba muchísimo, me ayudaba a concentrarme. Reconecté un poco con ese dibujo de cuando era pequeña. Empecé a ver que rápidamente entendía cómo funcionaba. A raíz de empezar a subir esas ilustraciones a redes alguna amiga me pidió encargos y después fue todo muy rápido: me hice autónoma y empecé a hacer talleres.

¿Observatorio es su primera exposición?

Sí. Esto fue una oportunidad increíble, me ha echo muchísima ilusión. A mí me encanta la naturaleza. Para mí, salir al monte es algo que puede ser eterno. Si tengo tiempo me voy de ruta con los perros y me paro mucho a ver cosas. Me gusta muchísimo observar todo, sentarme y mirar. La ilustración naturalista me ayuda a analizar las especies y, a medida que voy dibujando voy aprendiendo más sobre ellas. Esta exposición va a ir cambiando, como cambia lo que observo. Voy a ir añadiendo láminas nuevas, centrándome en animales desconocidos o «rechazados» como la salamandra, las polillas o las cucarachas.

¿Siempre le ha gustado la naturaleza?

Desde pequeña. Mi familia siempre ha vivido en el campo. A mi me gustaba estar en el jardín y descubrir donde vivían los grillos. He tenido topos, ratones, de todo. Me gusta entender cómo funciona la naturaleza. Si puedo leer un libro, genial, pero prefiero sentarme un rato y ver cómo una urraca está alimentando al polluelo, cómo se están moviendo y diferenciar los que son más jóvenes.

¿Por qué cree que es importante ilustrar algo que vemos todos los días?

Una frase que tengo muy presente es que no se protege lo que no se conoce, de [Jacques] Cousteau. Haciendo colaboraciones con el Grupo Naturalista Hábitat estoy descubriendo muchísimas especies que no conocía por la zona. Creo que es importante ahora, que estamos en un momento crítico para naturaleza. Con toda la información que hay , con toda la actividad de divulgación, vamos hacia atrás. Al margen de que unas especies te den asco, todos los seres vivos tiene una función importante. Creo que es muy importante conocer el entorno donde nos movemos, de ahí mi taller de conocer tu entorno, que hago con Hábitat, y hacer el cuaderno de campo anticipado. Si puedo transmitir un poco de mi amor y eso sirve para que la gente se fije en algo que no conocía y tenga curiosidad por saber algo más, eso es un mérito. Sería un orgullo para mí que pudiese transmitir algo del respeto y el amor por la naturaleza.

La ilustración naturalista es algo de la vieja escuela.

Totalmente. Empecé un libro que me recordó precisamente a un taller que fui a hacer a Burgos, que va sobre [Alexander von] Humboldt. Pienso mucho en toda esa ilustración naturalista que se hacía antes en el campo de pararte, mirar. Yo recuerdo libros de mi abuelo, que tenía de pequeña ilustración naturalista, que es muy realista, pero que cubría todos los campos, incluso de disección de insectos. Me pasaba horas viendo eso. Reconozco que yo al final me voy al realismo, tanto en la ilustración naturalista como en los encargos. Me encantaría poder salir de ahí, pero no soy capaz. Puedo decir que no me considero una persona creativa. Cuando me encargaron un libro en el que tenía que ilustrar una serie de emociones y tuve que tirar de mi sobrina para que me ayudara.