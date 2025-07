Betanzos ofrecerá rutas turísticas para «un auténtico viaje histórico»

El Concello de Betanzos saca a contratación el diseño de rutas temáticas vinculadas al casco histórico para potenciar el turismo. La iniciativa, que sale a concurso por 18.000 euros, pretende enriquecer la experiencia turística, al invitar al visitante a «sumergirse en un auténtico viaje histórico por Betanzos», además de contribuir a al «incremento de la estancia media en el destino» y ofrecer «una mayor diversificación de la oferta, atendiendo a distintos intereses y perfiles de visitantes». Los trabajos deben incluir al menos seis rutas: cinco peatonales, vinculadas a la antigua muralla medieval y a las cinco puertas originarias de la misma, y una ciclista que conecte los principales puntos de la ciudad, describe el pliego técnico.

Las experiencias estarán disponibles durante todo el año, «lo que favorece la desestacionalización del turismo y dinamiza la actividad local en todas las temporadas, destacando su patrimonio histórico, cultural y paisajístico, y transmitiendo la identidad singular de Betanzos», señala el documento. Cada una las rutas deberá integrar, en conjunto, al menos treinta recursos, productos o experiencias turísticas, «con el fin de garantizar una oferta diversa, representativa y enriquecedora para el visitante» que facilite «una conexión coherente entre los distintos elementos patrimoniales, culturales, naturales y gastronómicos de Betanzos».

El Centro de Información Turística que se creará en la antigua cárcel y actual sede de la Policía Local, en la Rúa do Castro, será el «punto neurálgico» desde el cual se realizarán todas las rutas. La primera se vincula a la Porta da Vila y debe ligarse «al Betanzos moderno, con el establecimiento de la hostelería, la plaza del Campo y el Museo das Mariñas». Pasará por Fundación CIEC, el palco de la música, las callejas, Fonte de Unta, la plaza del Campo, la Cruz Verde (antigua judería) y el Museo das Mariñas. La segunda ruta, ligada a la Porta da Ponte Vella, «en claro vínculo con el Camino Inglés a Santiago» o la ruta impresionista, pasará por la Farmacia de Couceiro, Rúa da Cerca, Ponte Vella, convento de las Agustinas Recoletas, plaza de Antolín Faraldo, plaza da Eira Vella, santuario de Os Remedios, Paseo da Veiga y callejón de los Lagares.

La Porta do Cristo será el eje de la ruta 3, que pasará por Santa María, San Francisco, plaza de Paio Formoso, puente de madera, Matadero, A Ribeira y molinos de Caraña y río Pelamios. El cuarto recorrido, asociado a Porta da Ponte Nova, servirá de «conexión hacia el extrarradio y A Condomiña, A Ribeira y Caraña». La quinta, ligada a Porta do Hórreo, aborda la conexión con O Carregal y obras de los García Naveira como O Pasatempo y el lavadero de As Cascas.