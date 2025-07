Fallece Julio Sacristán, alcalde de Culleredo entre 1983 y 2017

Julio Sacristán, quien fue alcalde de Culleredo entre 1983 y 2017, falleció este martes a los 71 años de edad. Tras dejar la alcaldía en manos de José Ramón Riobóo por motivos personales y de salud, en el año 2021 se le diagnosticó un cáncer.

Además de alcalde, también estuvo al frente del Consorcio das Mariñas, fue miembro de la Ejecutiva de la FEGAMP, y fue Secretario Provincial del PSdeG de A Coruña entre 2014 y 2017, cargo en el que le sucedió el actual presidente provincial, Valentín González Formoso.

Su cuerpo será velado en el tanatorio San Javier, en la avenida de Almeiras de la localidad cullerdense.

Vida política

Nacido en Valladolid, se trasladó a Culleredo para ser profesor en la Universidad Laboral de Culleredo y desarrolló actividad sindical en CCOO. También fue presidente de la Sociedade Cultural do Burgo y fue en 1982 cuando ingresó en el PSdeG-PSOE. En 1983 fue elegido con mayoría simple y a partir de ahí, encadenó cinco legislaturas con mayoría absoluta hasta perderla en 2007, cuando tuvo que formar una coalición con el BNG que reeditó en 2011. En 2015 ganó por última vez, pero sin conseguir la mayoría absoluta, tras la cual gobernó en minoría con apoyos puntuales.

Memorias

En 2024, junto con su amigo el periodista Francisco Gutiérrez, publicó un libro con sus memorias por escrito. Tras la edición del libro, en una entrevista con LA OPINIÓN A CORUÑA, explicaba que tras dejar la alcaldía nunca desconectó de la política. "Yo siempre estoy trabajando, pendiente de cosas relacionadas con la política, con el ayuntamiento. Siempre estoy disponible”, explicaba.

“Me llamó la atención su sencillez; es un hombre muy cercano, muy humano. Íbamos por las parroquias y llamaba a los vecinos por su nombre. Y cuando nos reuníamos a tomar café para cambiar impresiones, en O Burgo, Culleredo, o Vilaboa, no podíamos hablar, porque la gente se acercaba a saludarlo: ‘Hola, alcalde. Tengo este problema”, comentaba de él Gutiérrez.

“Siempre he estado vinculado a Culleredo. Desde que vine a trabajar en la Laboral, luego fui presidente de la Sociedad Cultural, del equipo de fútbol de O Burgo y luego fui alcalde. No he vivido en otro municipio más que en el que nací y en éste. Y creo que le puse pasión a la labor que realicé como alcalde”, reflexionaba.

De su trabajo en la Alcaldía, recordaba con especial satisfacción haber situado al Concello de Culleredo como “pionero” con la puesta en marcha del área de servicios sociales, algo “muy importante”, o la construcción de centros educativos. “Cuando entramos, había colegios con más calderos para recoger las goteras que alumnos en el aula. Y ratas en algunos barracones que no reunían las condiciones y los servicios necesarios”, rememoraba.

También se alegraba de haber creado un local social en cada parroquia. “Cuando me presenté a las elecciones por primera vez, solo había dos centros sociales. En el resto de parroquias, había que hacer los mítines en bares o en la calle”, contaba. La construcción de 900 viviendas sociales en Vilaboa por la Xunta “cuando era conselleiro Antolín Sánchez Presedo” para atajar un “problema de vivienda” figuraba también entre los “hitos” por los que se mostraba tranquilo con su gestión en el municipio: “Creo que hicimos un buen trabajo”.