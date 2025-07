«O xornalismo é unha droga dura que nunca logras deixar de todo»

Despois de Os televisores estrábicos (2014) e Un peixe no parqué (2019), o escritor, xornalista e profesor Ramón Vilar Landeira (Cerceda, 1973) volta cun novo libro que, en palabras do propio autor, «escapa de todo o anterior» co fin de poñer o foco nas cousas e nas persoas que están fóra do foco mediático.

Nós estamos ben, non?, editado con Espiral Maior, chegará o 1 de agosto á biblioteca municipal de Cerceda cunha presentación na que o escritor poderá poñer cara a algúns dos protagonistas da súa terra natal que tanto o inspiraron para para escribir esta nova obra.

Nada menos que 44 crónicas compoñen o seu terceiro libro. Diría que a súa experiencia xornalística xogou un papel importante á hora de crear estas pezas?

En parte si, porque case todas son historias reais nas que pode haber un certo ton ficticio, pero emprego moitas personaxes reais, incluso con nomes e apelidos. Entre eles persoeiros de Cerceda, Carballo e Ordes, e incluso Santiago. Aínda así xogo con algo atemporal que non está marcado pola axenda xornalística. A miúdo, cando facemos noticias, buscamos certa obxectividade, pero ás veces hai compoñentes humanos difíciles de transmitir nunha nova.

Aí é entón cando entra en xogo a literatura?

Desde logo. Hai unha gran complexidade humana detrás de cada noticia, porque todas elas son historias. Neste caso, eu trato temas moi locais, pero calquera poderá sentirse identificado con elas porque son cuestións universais. Fixen unha crónica dun lugar e dun tempo cun toque de humor que nos toca a todos.

Fixo un exercicio de introspección á hora de escribir estes relatos?

Si. De feito ás veces falo de cuestións moi persoais . Dende a crianza das miñas nenas ata a miña experiencia como xornalista.

Como xurdiu a idea hai dez anos de comezar a escribir estas crónicas?

Eu levaba toda a vida vinculado a medios de comunicación. Pero cando foi a crise de 2008, o último medio no que eu traballaba, e que ademais estaba dirixindo, crebou. Estes artigos xurdiron precisamente despois deste naufraxio, porque eu sempre digo que o xornalismo é unha droga dura que nunca logras deixar de todo aínda que non escribas tan a diario. Tiven a posibilidade de voltar a outros medios, pero o certo é que estaba noutra etapa vital. O xornalismo ten moitas cousas apaixonantes, pero conleva xornadas maratonianas.

Cre que se comezase a escribir esta crónica a día de hoxe sería diferente?

As historias poderían trasladarse a este mesmo momento, porque son bastante atemporais. Falo dunha actualidade que se pode trasladar a calquera momento, porque escapo da ditadura do diario.

Con respecto á pregunta que fai a obra, ‘Nós estamos ben, non?’, que resposta daría vostede?

Un nunca sabe se está ben ou non, pero hai que relativizar a vida e vela cun pouco de humor, en especial nestes tempos nos que parece que hai que ver todo branco ou negro, onde parece que os matices non existen. Resulta difícil responder a esa pregunta, pero penso que era a máis idónea para o libro porque ademais é unha expresión moi nosa. E é que en Cerceda houbo unha forte emigración a Suíza, e moitos dos fillos deses cercedenses emigrados empregábana ao voltar a casa nas vacacións. Logo nós adoptámola como nosa porque nos facía gracia, pero nunca logramos saber se estaban ben ou non.