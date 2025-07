As historias dos serradoiros da Laracha, a papel

Nos anos 50, A Laracha chegou a ter en activo un total de doce serradoiros. Hoxe son tres. E, aínda que o sector foi perdendo forza coa chegada da industralización, o certo é que o municipio todavía conserva boa parte desa identidade «madereira», que tanta relación mantivo co sector pesqueiro na localidade.

Así o asegura o divulgador arteixán Xabier Maceiras, que leva máis dun ano investigando todo o relacionado co gremio co fin último de publicar un novo libro da man do Concello da Laracha centrado na historia dos serradoiros na área. Algunhas delas xa están tomando forma no blog do documentalista, que ten previsto recompilalas e publicalas en papel a finais deste ano.

Aínda que é «probable» que xa houbera algunha serra traballando sen fin na Laracha con anterioridade, o arteixán adianta que os primeiros datos que se coñecen sobre a instalación de serradoiros no municipio larachés datan de inicios do século XX.

«Chamoume especialmente a atención a gran exportación que hai rexistrada, porque moita da madeira levouse para as minas de Asturias e León, e mesmo a Gales, en Gran Bretaña», conta o divulgador cultural, que acaba de comezar as primeiras entradas ao blog Crónicas da Laracha co tema en cuestión.

O libro dividirase en sete partes ata rematar coa historia de cada un dos serradoiros que pasaron polo municipio. Para iso, ademais de consultar o Arquivo municipal e diferentes escritos e documentos conservados e publicados, Maceiras decidiu «botarse ao campo» e falar en primeira persoa con algúns dos protagonistas destes serradoiros.

«A maioría ronda agora os 90 anos, e tiven a sorte de poder entrevistar a algúns deles», afirma Xabier Maceiras, que tamén se puxo en contacto con decenas de fillos e netos de fundadores e traballadores dos antigos serradoiros que algún día formaron parte dunha dunha das industrias «máis produtivas» do municipio da Laracha.

Neste sentido, o escritor agradece a colaboración do Concello ao ter á súa disposición toda a documentación municipal para elaborar este ensaio, que dará continuidade ao libro sobre a historia das antigas telleiras da Laracha, publicado o pasado ano.

«Temos diante dos nosos ollos memoria viva»

«Temos diante dos nosos ollos memoria viva», sostén Xabier Maceiras, que asegura estar «moi sorprendido» coas pesquisas realizadas ata o momento. Entre elas, a relación dos serradoiros coa elaboración de produtos para o mar, como as caixas de peixe feitas con madeira. «Non nos imaxinamos da cantidade de obxectos que facían con ela e das ferramentas que empregaban para traballadas», indica o artífice do blog Crónicas da Laracha.

A través desta historia dos serradoiros, o lector iniciará unha viaxe polos montes dos séculos XVIII e XIX ata chegar ao espertar da actividade industrial en Galicia. «Máis adiante falo dun país deforestado, porque a actividade industrial pouco a pouco foi terminando coa madeira, que en moitos casos se empregaba para a Armada Española», conta o divulgador, que chega ata unha Galicia «totalmente deforestada» para rematar coas primeiras repoboacións, feitas nun principio con piñeiros, e xa a a partir dos anos 50, con eucalipto. «Trátase dun sector que mobilizou a todo un país», sentencia.