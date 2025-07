Un vecino de Cambre muere ahogado en O Pedrido

Un vecino de O Temple (Cambre) de unos sesenta años e iniciales J.V.S. ha fallecido este sábado ahogado en la playa de O Pedrido. Al percatarse de la situación, los socorristas lo sacaron del agua e intentaron reanimarlo con ayuda de Protección Civil, pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Según avanza el servicio de emergencias del 112 Galicia, un particular alertó sobre las 16.30 horas de que había un cuerpo flotando en el agua, a la altura de Ponte do Pedrido. A su llegada, los servicios sanitarios del 061 confirmaron su fallecimiento.