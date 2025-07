La música de los sesenta, revive y se va de fiesta

Arteixo se transporta este viernes a la década de los años sesenta y setenta con O Gran Guateque. Este festival de música junta a populares artistas como Fórmula V, Pablo Abraira y Micky con el objetivo de que el público disfrute de las canciones míticas de aquella época. El evento tendrá lugar en campo da festa de Arteixo a las 22.00 horas, con entrada gratuita. El festival forma parte de la programación de los conciertos del Xacobeo.

El cantante Micky / LOC

El objetivo del certamen reside en recuperar la magia musical de aquellos años. El vocalista de Fórmula V, Paco Pastor, cree que la música de los sesenta tenía más autenticidad y se conservaba mejor: «En aquella época las canciones tenían tiempo para echar raíces, no había tanta saturación como la que hay ahora. Las canciones duraban más, y se quedaban en la memoria de la gente, y así se transmitían de generación en generación». Para el cantante, Pablo Abraira, uno de los motivos principales del éxito de aquellas canciones era su perdurabilidad. «Al final funcionaban durante un año, dos años y así las asociabas con momentos de tu vida. Y creo que también influyó el sistema del vinilo, primero tenías que ahorra para comprarlo, luego lo disfrutabas, lo cuidabas y te leías los créditos», explica Abraira.

El artista Pablo Abrairas, en el musical 'Hércules' / EFE

El cantante Miguel Ángel Carreño, más conocido como Micky, está de acuerdo con Pastor y Abraira de que las claves de aquella época eran la durabilidad de las canciones y que acompañaban a la gente en su día a día. El conocido hombre de goma, va a hacer una recopilación de sus canciones más conocidas para interpretarlas en Arteixo. «Voy a hacer un recorrido entre los primeros pasos que di con los Tonys hasta la actualidad, muy rock and roll», explica. Interpretará canciones tan míticas como El chico de la armónica y Enséñame a cantar, con la que fue a Eurovisión en 1977. «También voy a cantar mi nueva balada que se llama Todo o nada, junto con los chicos que me van a acompañar en Arteixo», dice Micky.

El vocalista de Fórmula V, Paco Pastor / LOC

Pablo Abraira, conocido entre muchas otras canciones por su balada Gavilán o Paloma, y por interpretar a Jesucristo Superstar. «En líneas generales todo lo que me ha pasado en la vida han sido casualidades. Cuando estaba en el musical Edita, en las ruedas de prensa siempre me decían que me parecía a Jesucristo, y los productores al final me lo acabaron proponiendo», indica Abraira.

Fórmula V eran los encargados de poner la música al verano año tras año. «Es curioso, Cuéntame salió en invierno o Cenicienta también salió por ahí, pero funcionaban tan bien que llegaban al verano. Después Eva María se fue y Vacaciones de verano, ya cuadraron más con la estación», explica Pastor. «En nuestro caso, afortunadamente tuvimos muchos éxitos que fueron muy populares, desde Cuéntame, pasando por Eva María, Tengo tú amor… quizás Cuéntame sea más el himno de aquella época», señala.

Los tres han actuado varias veces en Galicia. «He estado mucho por Galicia, en varios pueblos, en muchas fiestas, aunque en Arteixo es mi primera vez», dice Micky. La última vez que Fórmula V tocó en Galicia fue en Compostela. «Hacía mucho que no veníamos por aquí, pero era uno de los sitios a los que íbamos con más frecuencia, pero como turista vengo mucho», explica Pastor. «Siempre me gusta ir a Galicia, por la gente, la comida y el clima», señala Abraira. Los artistas coinciden con que va a ser un guateque muy auténtico, y que se alegran de coincidir de nuevo.