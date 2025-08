Culleredo aprueba recalificar el suelo de La Cros con los votos de PSOE y PP

El pleno de Culleredo aprobó este jueves el cambio de uso de las parcelas donde se ubican las naves de la antigua fábrica de La Cros. El cambio afecta a dos parcelas de 12.466 y 3.300 metros cuadrados a las que el planeamiento vigente otorga los usos de comercial y docente y que se ampliarán a dotacional múltiple.

Se trata del primer paso para la cesión por 50 años de estas parcelas a la Fundación Cetim para implantar un centro de economía circular. La propuesta prosperó a la segunda con los votos del Gobierno local y el PP, que dejó claro que su apoyo a esta recalificación no es un «cheque en blanco» y que condicionó su apoyo al proyecto del Cetim a la convocatoria de una comisión de trabajo con representación de todos los partidos para acordar «contrapartidas» que debe recibir el Concello. El BNG y Alternativa dos Veciños, muy críticos con la cesión de este suelo público para una iniciativa privada, votaron en contra.

La portavoz del PP, Izaskun García, atribuyó el cambio en el sentido de su voto a la corrección de los «graves errores» de la anterior propuesta. La edil defendió que la intervención del PP había permitido enmendar esa «chapuza legal», «sin garantías, diálogo ni informes claros» y aprobar una iniciativa con la necesaria «seguridad jurídica».

La edil popular subrayó que el acuerdo se limita a la recalificación de parcelas y supeditó su apoyo a la cesión de La Cros al Cetim a «contraprestaciones claras y definidas» y un «plan real de retorno social». «No se puede regalar suelo público por medio siglo sin exigir nada a cambio», reprochó García a Rioboo. Y advirtió: «Queremos economía circular, pero también transparencia circular, equidad circular y retorno circular para Culleredo».

El BNG mantuvo su voto en contra y, al contrario que el PP, sostuvo que no había cambios en el expediente que justificasen que se elevase de nuevo a pleno y, menos aún, la urgencia. Su portavoz, Tono Chouciño, restó importancia al informe de la Xunta Consultiva en Materia de Ordenación do Territorio e Urbanismo que, incidió, no se pronuncia sobre la viabilidad de la propuesta al tratarse de un tema de competencia municipal. El concejal volvió a acusar al Ejecutivo de «regalar» a una fundación privada los «mejores terrenos municipales públicos de Culleredo» y acusó a Rioboo de distinguir entre «ciudadanos de primera y de segunda» al acelerar la recalificación de estos terrenos mientras que obliga a los vecinos a esperar por la aprobación de un plan general que lleva «paralizado desde 2013».

El alcalde, que defendió siempre la «oportunidad» que supone para Culleredo la creación del centro del Cetim, evitó ahondar en la polémica y se comprometió a crear la comisión demandada por el PP. El Ejecutivo recalcó que La Cros cogerá también equipamientos culturales para uso público.

El Ejecutivo socialista no logró sacar adelante otra de sus propuestas: el pago de los 1,3 millones por el convenio de 2003 para adquirir Villa Melania. El abono de esta cuantía, fijada por sentencia, fue tumbado con los votos de PP y BNG.